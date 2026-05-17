Trump avertizează Iranul că „timpul se scurge”, după ce negocierile au intrat în impas: „Să se miște rapid”

Donald Trump înainte de a părăsi Casa Albă din Washington, DC, pentru a se îndrepta spre Beijing, China, pe 12 mai 2026.

Președintele american Donald Trump a avertizat Iranul că „timpul se scurge”, după ce negocierile pentru încheierea războiului au intrat în impas.

„Ar face bine să se miște RAPID, altfel nu va mai rămâne nimic din ei. TIMPUL ESTE ESENȚIAL”, a Trump într-o postare pe platforma sa, Truth Social.

Mesajul a fost publicat înaintea unei convorbiri pe care liderul de la Casa Albă urma să o aibă duminică cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit BBC.

Presa iraniană a relatat duminică faptul că Statele Unite nu au făcut concesii concrete în răspunsul transmis la cele mai recente propuneri ale Teheranului pentru încheierea conflictului.

Lipsa unor compromisuri din partea Washingtonului ar duce la un „blocaj în negocieri”, a scris agenția semi-oficială Mehr.

Donald Trump avertizase încă de săptămâna trecută că armistițiul aflat în vigoare de la începutul lunii aprilie este „susținut artificial”, după ce a respins cererile formulate de Teheran.

Liderul de la Casa Albă a catalogat contrapropunerile Iranului la oferta americană drept „total inacceptabile”.

De cealaltă parte, Esmail Baghaei a susținut că propunerile Teheranului au fost „responsabile” și „generoase”.

Potrivit agenției semi-oficiale iraniene Tasnim, propunerea Teheranului include încetarea imediată a războiului pe toate fronturile, oprirea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene și garanții că Iranul nu va mai fi atacat.

Documentul ar mai include, potrivit aceleiași surse, solicitarea unor despăgubiri pentru pagubele provocate de război și reafirmarea suveranității Iranului asupra Strâmtorii Ormuz.