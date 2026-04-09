Trump către Iran: „Dacă nu se întâmplă, încep tirurile!”

Retragerea navelor, aeronavelor și a personalului militar american din Iran și din regiunile limitrofe este condiționată de respectarea deplină a armistițiului, potrivit celui mai recent anunț al președintelui Donald Trump, potrivit BBC și News.ro.

„Toate navele, aeronavele şi personalul militar al SUA, împreună cu muniţia suplimentară, armamentul şi orice altceva care este adecvat şi necesar pentru urmărirea letală şi distrugerea unui inamic deja substanţial slăbit, vor rămâne pe poziţii în Iran şi în jurul acestuia, până în momentul în care ACORDUL REAL încheiat va fi respectat pe deplin”, a transmis Trump, joi dimineață, pe Truth Social.

Liderul de la Casa Albă avertizează că, „dacă, din orice motiv, acest lucru nu se va întâmpla, ceea ce este foarte puţin probabil, atunci vor începe tirurile, mai ample, mai precise şi mai puternice decât oricine a văzut vreodată”.

S-a convenit, „cu mult timp în urmă, şi în ciuda tuturor retoricilor false care susţin contrariul – FĂRĂ ARME NUCLEARE, iar Strâmtoarea Ormuz VA FI DESCHISĂ ŞI SIGURĂ”, a continuat președintele SUA, afirmând în încheierea mesajului său:

„Între timp, marea noastră armată se pregăteşte şi se odihneşte, aşteptând cu nerăbdare, de fapt, următoarea sa cucerire. AMERICA S-A ÎNTORS!”.

Teheranul și SUA au convenit în noaptea de marți spre miercuri asupra unui armistițiu de două săptămâni, perioadă în care vor negocia încheierea războiului început pe 28 februarie.

Iranul a anunțat miercuri dimineață că dialogul pentru pace cu Statele Unite nu mai poate continua în mod logic, acuzând escaladarea fără precedent a ofensivei israeliene în Liban, care a provocat un număr mare de decese.