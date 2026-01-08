Trump cere Congresului o creștere masivă a bugetului apărării, aflat deja la un nivel record, și invocă „vremuri foarte tulburi și periculoase”

Creșterea uriașă propusă a cheltuielilor pentru apărare vine în contextul în care Trump a folosit din ce în ce mai mult armata pentru a-și atinge obiectivele de politică externă în timpul celui de-al doilea mandat, scrie Financial Times.

Donald Trump intenționează să solicite congresmenilor americani 1,5 trilioane de dolari pentru cheltuieli de apărare, o creștere de peste 50% față de bugetul record al anului curent, de 901 miliarde de dolari.

Creșterea ar permite Statelor Unite să construiască o „armată de vis” și ar fi finanțată din taxele vamale, a declarat președintele miercuri într-o postare pe rețelele sociale.

„Am decis că, pentru binele țării noastre, mai ales în aceste vremuri foarte tulburi și periculoase, bugetul nostru militar pentru anul 2027 nu ar trebui să fie de 1 trilion de dolari, ci mai degrabă de 1,5 trilioane de dolari”, a scris Trump.

„Datorită taxelor și veniturilor enorme pe care le aduc”, a adăugat el, „putem atinge cu ușurință cifra de 1,5 trilioane de dolari”.

Un instrument de politică externă

Creșterea uriașă propusă a cheltuielilor pentru apărare vine în contextul în care Trump a folosit din ce în ce mai mult armata pentru a-și atinge obiectivele de politică externă în timpul celui de-al doilea mandat, scrie Financial Times.

Miercuri, forțele americane au capturat un petrolier rus în Oceanul Atlantic pentru presupuse încălcări ale sancțiunilor, la câteva zile după o vastă operațiune de capturare a liderului din Venezuela, Nicolás Maduro.

Marți, Casa Albă a intensificat retorica privind preluarea controlului asupra Groenlandei, afirmând că „utilizarea armatei americane” se numără printre opțiunile luate în considerare de Trump.

Trump a declarat că cifra de 1,5 trilioane de dolari a fost stabilită în urma negocierilor cu congresmenii și alți politicieni.

Cât de sustenabilă este creșterea cerută de președinte?

O creștere de 50% a cheltuielilor pentru apărare ar putea stârni îngrijorări cu privire la sustenabilitatea finanțelor guvernului.

Biroul Bugetar al Congresului (CBO), organismul de supraveghere fiscală al Congresului, estimează că deficitul bugetar al SUA va fi de 5,5% în acest an — un nivel mai scăzut decât în ultimii ani, dar pe care mulți economiști îl consideră nesustenabil.

Deși taxele impuse de Trump au contribuit la reducerea deficitului în 2025, CBO a anticipat în noiembrie că acestea vor genera doar 2,5 trilioane de dolari în 11 ani – aproximativ 230 de miliarde de dolari pe an – o sumă mult mai mică decât creșterea prevăzută de 500 de miliarde de dolari a cheltuielilor pentru apărare.

Președintele a afirmat că veniturile din taxele comerciale au acoperit creșterea și au permis în continuare SUA să reducă datoria națională și să plătească un „dividend substanțial” americanilor cu venituri medii.

Miercuri, președintele a mai declarat că „nu va permite” companiilor americane din domeniul apărării să emită răscumpărări de acțiuni sau dividende până când nu vor răspunde la solicitarea sa de a produce echipamente militare mai rapid și mai fiabil.

El a menționat în mod special Raytheon. „Fie Raytheon face un pas înainte și începe să investească mai mult în instalații și echipamente, fie nu va mai face afaceri cu Departamentul de Război”.

Acțiunile Raytheon au închis în scădere cu 2,5%. Lockheed Martin a scăzut cu 4,8%, iar Northrop Grumman cu 5,5%. General Dynamics a cedat 4,2%.