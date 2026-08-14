Trump cere Curții să permită finalizarea sălii de bal de la Casa Albă. „Este vital necesară pentru securitatea națională”

Administraţia preşedintelui Donald Trump a cerut vineri Curţii Supreme a SUA să îi permită să continue construcţia sălii de bal de la Casa Albă, în valoare de 400 de milioane de dolari, după ce o curte de apel federală a decis că proiectul nu a obţinut aprobarea necesară din partea Congresului, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Administraţia Trump a cerut judecătorilor să ţină în aşteptare decizia Curţii de apel federale pentru Districtul Columbia, în timp ce pregăteşte să facă apel la Curtea Supremă.

Avocaţii Departamentului de Justiţie au reiterat afirmaţia lui Donald Trump conform căreia proiectul sălii de bal este o necesitate de securitate. Citând numeroase tentative de asasinat împotriva lui Trump, avocaţii au descris proiectul ca fiind „vital necesar pentru securitatea naţională”.

Curtea de apel federală pentru Districtul Columbia a menţinut pe 7 august suspendarea lucrărilor dispusă în aprilie de un judecător şi a precizat că guvernul are termen de 14 zile pentru a se adresa Curţii supreme dacă doreşte acest lucru.

„Dacă o sală masivă de bal trebuie construită sau nu este un lucru pe care trebuie să îl decidă Congresul, nu este o chestiune în care Executivul să acţioneze singur. Congresul nu a cedat autoritate neobstrucţionată ramurii executive pentru a redesena, remodela şi reconstrui Casa Albă, casa poporului, pentru a se potrivi dorinţelor unui anumit preşedinte”, se menţionează în verdict.

Curtea de apel a dat termen 14 zile administraţiei Trump pentru a face apel la Curtea Supremă.

Planul sălii de bal, pe care administraţia a descris-o ca fiind necesară pentru evenimentele formale mai mari şi din raţiuni de securitate, este unul dintre eforturile cele mai mari ale lui Trump de a remodela peisajul clădirilor guvernamentale şi monumentelor naţionale din Washington.

„Această decizie nedreaptă trebuie anulată în întregime de Curtea Supremă”, a scris Trump pe Truth Social.

El a spus că planul sălii de bal include adăposturi antiaeriene, facilităţi medicale, protecţie împotriva dronelor şi rachetelor şi alte elemente de securitate care sunt „toate legate între ele ca o singură unitate mare, scumpă şi foarte complexă”.