Trump cere Ucrainei să se lege cu mâna la spate în timp ce Putin atacă. Explicația cea mai directă este, de regulă, explicația valabilă

În loc ca Ucraina să se predea, s-a întâmplat altceva. Într-un mod total enervant, așa cum califică astăzi Trump situația, Volodimir Zelenski n-a fugit din țară, președintele, guvernul și Parlamentul au rămas la post, iar poporul Ucrainei a rezistat, împotriva tuturor pronosticurilor.

Donald Trump are, indiscutabil, dreptate. Dacă el era președinte al Statelor Unite în februarie 2022, când Rusia a atacat Ucraina, nu avea loc niciun război. Avea loc o operațiune specială de ocupare în câteva zile a Kievului, adică exact ceea ce Vladimir Putin a declarat și a sperat.

Trump cere Ucrainei să joace un război la ofsaid

Astăzi, când au trecut aproape 5 ani de lupte, președintele SUA a cerut explicit Ucrainei să nu mai atace rafinăriile Rusiei, deși Moscova atacă zilnic sistemul energetic al Ucrainei și infrastructura urbană.

Asta e ca și cum Trump solicită Ucrainei să joace la ofsaid, o tactică pasivă, fără minge, dar singura care îi mai e îngăduită.

Cererea ca Ucraina să se lase atacată, dar să nu atace a fost transmisă Ucrainei și negociatorilor stupefiați ai NATO și europeni de către Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui SUA.

Un asemenea regim copleșit de nepotism, de afaceri pentru îmbogățirea familiei și a apropiaților ar fi fost de neimaginat în urmă cu câțiva ani.

Jenați și ei, republicanii se feresc să-l folosească pe Donald Trump în campanie

Fiecare zi aduce o altă anomalie. Recent, președintele SUA și-a promovat propria imagine politică în spoturi realizate pe bani publici, la prețul de 19 milioane de dolari. Americanii au rămas perplecși: ei au un principiu de bază, același de a nu-și slăvi conducătorii prin campanii plătite de stat.

Pentru o campanie la fel de clară, dar mai mică de atât, într-o democrație imperfectă cum e România, ministrul Ridzi a mers la închisoare. În SUA, Trump a falsificat regulile până într-acolo încât corupția guvernamentală este parte a arhitecturii cotidiene.

Și cum ar putea să se promoveze altfel personalitatea egolatră numărul 1 al planetei, de vreme ce chiar republicanii îl evită pe președinte în campania pentru alegerile din noiembrie.

Conform unei analize a CNN, agențiile de publicitate republicane au cheltuit doar 13 milioane de dolari pe reclame care îl menționează în mod explicit pe Trump – în timp ce democrații au cheltuit peste 125 de milioane de dolari ca să facă referire la Trump.

Iar după ce Trump a solicitat Ucrainei să nu răspundă când e atacată, FoxNews a găzduit o opinie dură a unui fost emisar al președintelui SUA, care a amintit că cererea lui Putin, agreată de Trump, e cu atât mai nerușinată cu cât Rusia atacă nu doar centrale termice, ci și școli și spitale, dar cere Ucrainei să nu mai le lovească rafinăriile. Prin cine face asta? Prin suporterul lui Vladimir Putin de la Casa Albă, președintele SUA Donald Trump.

Vine o vreme când a evita răspunsurile directe este un act de iraționalitate. Pur și simplu, explicația cea mai directă e cea probabilă. E vorba de corupție la scară uriașă. Statele Unite, o republică model pentru întreaga lume, e cuprinsă de frisoane.

Decenii la rând, descurajarea reciprocă a funcționat în mod corelativ: „Dacă ne veți ataca vom răspunde atât de dur și de generalizat încât vă vom face praf țara”. Acum, regula lui Trump este: „Dacă veți ataca o țară aliată a noastră, vă vom îmbogăți pe voi, atacatorii, dar și pe câțiva băieți ai noștri”.

Pe vremea când liderii republicilor erau altfel de oameni

Acum 830 de ani, cei mai puternici cavaleri cruciați din Vestul Europei au trimis soli la Veneția ca să-i roage să se alăture luptei pentru eliberarea Ierusalimului. Au mers la dogele Veneției. Prin rigorile funcțiilor sale, conducătorul republicii din lagună nu putea primi de la alte state un dar mai valoros decât o oală de ierburi, notează istoricul britanic Roger Crowley.

Dogele i-a convocat așadar pe cetățenii republicii. Nu putea decide singur ceva atât de important, care urma să afecteze pe fiecare om și destinul republicii pentru secolele care urmau. S-a umplut biserica San Marco, care fremăta. Ambasadorii Franței și Țărilor de Jos au explicat mulțimii că vor plăti pentru ajutor. Au adăugat că mandatul lor este simplu, în fața venețienilor: „Ni s-a spus să ne aruncăm la picioarele voastre și să nu ne ridicăm până când nu veți fi de acord să vă alăturați eliberării Țării Sfinte”.

Acum nu mai e nevoie de o astfel de scenă. Dacă esti Qatar, trimiți președintelui Donald Trump drept cadou un avion în valoare de sute de milioane de euro. Dacă ești Rusia, promiți contracte preferențiale de energie rudelor președintelui SUA și acesta nu doar că va amenința să nu-i mai ajute pe cei din tabăra lui, dar le va cere să se lege singuri cu mâna la spate, în timp ce Federația Rusă atacă.

Epoca Donald Trump va trece. Dar rușinea celor care îl aprobă în aceste momente în care, vorba unei democrate, „toate drumurile tale, Donald Trump, duc la Putin”, va rămâne.