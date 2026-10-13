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Trump cere Ucrainei să se lege cu mâna la spate în timp ce Putin atacă. Explicația cea mai directă este, de regulă, explicația valabilă

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Donald Trump are, indiscutabil, dreptate. Dacă el era președinte al Statelor Unite în februarie 2022, când Rusia a atacat Ucraina, nu avea loc niciun război. Avea loc o operațiune specială de ocupare în câteva zile a Kievului, adică exact ceea ce Vladimir Putin a declarat și a sperat.

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În loc ca Ucraina să se predea, s-a întâmplat altceva. Într-un mod total enervant, așa cum califică astăzi Trump situația, Volodimir Zelenski n-a fugit din țară, președintele, guvernul și Parlamentul au rămas la post, iar poporul Ucrainei a rezistat, împotriva tuturor pronosticurilor. 