Trump confirmă că le-a trimis arme protestatarilor în Iran: „Le-am trimis prin intermediul kurzilor”

Statele Unite le-au trimis arme protestatarilor în timpul manifestațiilor antiguvernamentale care au avut loc în Iran în ianuarie, a confirmat duminică președintele american Donald Trump, într-un interviu acordat postului Fox News, relatează agențiile EFE și Agerpres.

Armele au fost trimise prin intermediul kurzilor, a precizat el.

„Le-am trimis multe arme. Le-am trimis prin intermediul kurzilor. Și cred că (armele, n.r.) au rămas la kurzi”, a spus Trump.

Este prima dată când președintele american recunoaște public că le-a trimis arme protestatarilor iranieni, după ce în ultimele luni a denunțat represiunea dură exercitată de regimul iranian împotriva manifestanților.

Potrivit ziarului Washington Post, Trump le-a cerut kurzilor, o minoritate care se opune guvernului iranian, să se alăture SUA și Israelului în încercarea de a obține o schimbare de regim politic la Teheran.

„Ne-a spus că kurzii trebuie să-și aleagă tabăra în această luptă: fie cu SUA și Israel, fie cu Iranul”, a spus despre Trump un oficial citat de acest ziar, cu solicitarea de a i se păstra anonimatul.

Valul de proteste violente a fost declanșat în decembrie și a continuat în ianuarie, declanșatorul fiind criza economică prin care trece Iranul. Protestele au fost în cele din urmă reprimate brutal, cu un bilanț oficial al victimelor de 3.117 decese, atât manifestanți cât și membri ai forțelor de ordine. Conform unor ONG-uri, acest bilanț ar fi mult mai mare, și de asemenea zeci de mii de manifestanți ar fi fost arestați.

Regimul ayatollahilor a reușit astfel să păstreze puterea. Prin urmare, SUA și Israelul au lansat pe 28 februarie campania de bombardamente asupra Iranului. În pofida decimării conducerii politice și militare a țării în urma atacurilor aeriene, regimul de la Teheran continuă represaliile cu drone și rachete asupra Israelului și intereselor americane din zonă și nu dă semne că ar pierde puterea astfel încât să facă loc unui regim favorabil intereselor SUA și Israelului pentru controlul politic și asupra resurselor.