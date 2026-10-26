Trump susține că alegerile din Brazilia par „fraudate”

Președintele american Donald Trump a declarat luni, fără să prezinte dovezi, că alegerile din Brazilia, câștigate duminică de președintele de stânga Lula da Silva, par să fi fost fraudate.

„Nu am ținut partea nimănui, dar mi s-a părut că a fost un alt scrutin fraudat. Alegerile trebuie să nu lase loc de îndoială, iar mie mi s-a părut că lucrurile au arătat foarte rău”, a spus Trump.

Senatorul brazilian de dreapta Flávio Bolsonaro, învins în alegeri, a refuzat să-și recunoască înfrângerea.

Tatăl său, fostul președinte Jair Bolsonaro, a fost un aliat apropiat al lui Donald Trump în timpul mandatului său.

Administrația Trump a salutat victoriile electorale obținute recent de candidați de dreapta în alte țări din America Latină.

În finala de ieri, Lula a obținut 64,056,078 (52%) de voturi, iar Bolsonaro a adunat 59,654,544 (48%) de voturi.

Este a patra victorie a lui Lula într-un scrutin prezidențial, după două mandate de președinte, din ianuarie 2003 până în decembrie 2010 și apoi din nou din ianuarie 2023.

Bolsonaro a condus în primul tur al alegerilor, dar a pierdut în turul doi cu peste 4 milioane de voturi, zguduind piețele financiare braziliene care mizaseră pe victoria sa. Refuzul său de a recunoaște înfrângerea amintește de reacția tatălui său după ce a pierdut în fața lui Lula în 2022. Jair Bolsonaro nu și-a acceptat niciodată înfrângerea și a fost ulterior condamnat de Curtea Supremă la 27 de ani de închisoare pentru că a pus la cale o lovitură de stat pentru a rămâne la putere.