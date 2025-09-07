Trump, criticat dur de un guvernator după ce „a amenințat că va intra în război cu un oraș american”

Președintele american Donald Trump a amenințat sâmbătă că va dezlănțui Departamentul Apărării asupra Chicago, amplificând tensiunile legate de eforturile sale de a desfășura trupe în orașele americane conduse de democrați, relatează AFP.

Inițiativa urmărește să reproducă operațiunea din capitala SUA, Washington DC, unde președintele republican a desfășurat trupe ale Gărzii Naționale și a sporit numărul de agenți federali, provocând reacții negative și un nou protest sâmbătă, care a atras mii de oameni.

„Chicago este pe cale să afle de ce se numește Departamentul de RĂZBOI”, a scris Trump sâmbătă pe Truth Social, făcând referire la noua denumire pe care a stabilit-o pentru Departamentul Apărării.

Reacția guvernatorului

Guvernatorul democrat din statul Illinois, în care se află orașul Chicago, și-a exprimat idignarea față de postarea președintelui Trump.

„Președintele Statelor Unite amenință că va intra în război cu un oraș american. Nu este o glumă. Nu este normal”, a scris guvernatorul JB Pritzker într-o postare pe platforma X.

„Illinois nu va fi intimidat de un dictator «wannabe»”, a adăugat JB Pritzker, folosind un termen englezesc informal, utilizat în general cu sens peiorativ, ce descrie o persoană care aspiră la un statut sau încearcă să fie ca altcineva.

În postarea lui Donald Trump apare și ceea ce pare a fi o imagine realizată cu inteligența artificială în care președintele poartă pălărie de șerif și este scris mesajul „Iubesc mirosul deportărilor dimineața”, o referire la „Apocalypse Now”, un film din 1979 despre Războiul din Vietnam. Pe poza este scris și „Chipocalypse Now”, un joc de cuvinte care face trimitere la titlul peliculei și orașul Chicago.

Proteste anti-Trump

Sâmbătă, pe străzile din Chicago a avut loc un protest împotriva lui Donald Trump, unde demonstranții au afișat pancarte pe care scria „opriți acest regim fascist!” și „fără Trump, fără trupe”.

Traseul protestului a trecut și pe lângă Trump Tower din Chicago, iar demonstranții au făcut gesturi nepoliticoase spre clădire.

Tot sâmbătă, în Washington DC, unde trupele Gărzii Naționale au fost desfășurate de când Trump a declarat „stare de urgență criminală” în august, mii de persoane au străbătut centrul orașului într-un marș de protest și au cerut încetarea „ocupației”.

Demonstranții din capitală au întors drapelul invers când au trecut pe lângă monumentele naționale, un gest care sugerează tradițional prezența unui pericol existențial.

Desfășurările de trupe și agenți federali ale actualei administrații, care au început în iunie la Los Angeles, au provocat contestații în instanță și proteste, iar criticii le descriu drept o demonstrație de forță autoritară.