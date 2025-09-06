Donald Trump a semnat ordinul pentru noul nume al Pentagonului. „Am obținut pace datorită faptului că suntem puternici”

Președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru a introduce sintagma „Departamentul de Război” ca „denumire secundară” pentru Departamentul Apărării.

Măsura îi oferă secretarului Apărării, Pete Hegseth, puterea de a folosi sintagme precum „Departamentul de Război”, „Secretar de Război” și „Secretar adjunct de Război” în corespondența și comunicările oficiale guvernamentale, fără a schimba oficial numele departamentului – demers care necesită o acțiune din partea Congresului, potrivit USA Today.

Totuși, ordinul îl îndrumă pe Hegseth să recomande acțiuni executive și legislative pentru ca Petagonul să poarte permanent noul nume.

„Am câștigat Primul Război Mondial. Am câștigat Al Doilea Război Mondial. Am câștigat tot ce a fost înainte de acestea și între acestea”, a spus Trump înainte de a semna ordinul în Biroul Oval.

„Cred că este un nume mult mai potrivit, mai ales având în vedere situația actuală a lumii. Avem cea mai puternică armată din lume”, a adăugat președintele SUA. „Cred că am obținut pace datorită faptului că suntem puternici”, a mai spus el.

„Este vorba despre restaurare”

Conform ordinului, toate departamentele și agențiile executive sunt obligate să recunoască și să integreze schimbarea în comunicările interne și externe.

„Nu este vorba numai despre redenumire. Este vorba despre restaurare”, a declarat Hegseth. „Cuvintele contează. Este vorba despre restaurare, așa cum ne-ați îndrumat, domnule președinte, restaurare a etosului războinic”, a continuat șeful Pentagonului.

„Departamentul de Război va lupta decisiv, nu în conflicte nesfârșite. Va lupta pentru a câștiga, nu pentru a nu pierde. Vom merge în ofensivă, nu numai în defensivă”, a subliniat Pete Hegseth.

Administrația Trump nu a oferit o estimare de cost pentru schimbarea preconizată la nivelul guvernului ca urmare a ordinului. Președintele a spus că modificarea de nume va fi făcută „nu în cel mai scump mod”.

Numele de „Departament de Război” a fost folosit aproape 150 de ani

Departamentul de Război a fost înființat de Congresul SUA în 1789, în mandatul președintelui George Washington, la doar câteva luni după ratificarea Constituției americane, notează The New York Times.

Numele a rămas așa aproape 150 de ani, până în 1947, când președintele de la acea vreme, Harry Truman, a semnat Legea Securității Naționale, iar departamentele de marină, de război și o forță aeriană nou-creată au fuzionat într-o singură organizație, numită Structura militară națională.

Doi ani mai târziu, Congresul a aprobat amendamente pentru a redenumi structura în „Departamentul Apărării”.

Oficialii Casei Albe spun că revenirea la vechiul nume insuflă un „etos războinic” forțelor armate americane.