Trump minimalizează contribuția aliaților în Afganistan. „N-am avut nevoie de ei/ Au stat puțin mai în spate”

Președintele Donald Trump a afirmat, într-o intervenție la Fox News, că ajutorul aliaților SUA în campania din Afganistan nu a fost necesar, trupele acestora stând departe de liniile frontului, informează The Guardian.

Singura dată când a fost invocată clauza de apărare reciprocă în NATO, care stipulează că un atac asupra unui membru al alianței reprezintă un atac asupra tuturor, a fost după atacurile teroriste din 11 septembire 2001, când statele membre ale Alianței Nord-Atlantice au trimis mii de soldați în Afganistan pentru a lupta alături de americani.

Noi reproșuri aduse aliaților din NATO

Vorbind despre nemulțumirile pe care le are față de NATO, Trump a pus sub semnul întrebării disponibilitatea celor 31 de aliați de a veni în ajutorul Statelor Unite, dacă va fi necesar. În intervenția de la Fox News, Trump a spus că nu este sigur dacă NATO va trece „testul suprem” al apărării Statelor Unite, în caz că va fi vreodată amenințată.

„N-am avut niciodată nevoie de ei… Ei spun că au trimis niște militari în Afganistan… Și au trimis, au stat puțin mai în spate, puțin mai departe de linia frontului”, a spus Trump, adăugând că Statele Unite s-au purtat „foarte frumos cu Europa și multe alte țări. Trebuie să fie însă o cale cu dus-întors”.

Aceste considerații vin după comentarii similare făcute la începutul acestei săptămâni, când a descris alianța ca „supraestimată” și a pus la îndoială disponibilitatea membrilor săi de a răspunde la o criză.

„Știu că noi vom veni în ajutorul NATO; dar mă întreb dacă ei vor veni sau nu în ajutorul nostru”, a spus Trump înainte de a participa la Forumul Economic Mondial de la Davos.

O treime din pierderile din Afganistan, suportate de aliați din NATO

Un număr de 3.486 de soldați ai țărilor NATO au murit în conflictul de 20 de ani din Afganistam, dintre care 2.461 au fost militari ai Statelor Unite.

Alți 456 au fost britanici, la care se adaugă 2.000 de răniți, civili și militari. Canada, aliatul și principalul partener comercial al SUA, a avut 165 de morți, soldații săi luptând în Afganistan timp de 12 ani, timp în care au participat la misiune peste 40.000 de oameni.

Trump a menționat Danemarca ca nerecunoscătoare pentru protecția oferită Groenlandei în al doilea război mondial, însă 44 de danezi au fost uciși în Afganistan, cei mai mulți în funcție de numărul populației, după SUA.

După declarațiile inițiale de la începutul săptămânii, secretarul general al NATO, Mark Rutte, i-a spus lui Trump că membrii alianței vor apăra Statele Unite, arătând că au făcut-o deja în Afganistan.

„Pentru fiecare doi americani care au plătit prețul suprem, a fost un soldat dintr-o altă țară NATO care nu s-a mai întors la familia lui, din Olanda, din Danemarca și din alte țări. Puteți fi sigur că, dacă vreodată Statele Unite vor fi atacate, aliații voștri vă vor fi alături. Este o garanție absolută. Țin să vă spun lucrul ăsta pentru că mă doare să văd că nu credeți”, a spus Rutte.

Şi ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, a răspuns comentariului preşedintelui Donald Trump, care a întrebat la Davos dacă Europa ar veni în ajutorul SUA, ea precizând că istoria a răspuns deja la această întrebare, pentru că, după atacul din 11 septembrie, România a răspuns apelului SUA, chiar dacă nu era membră NATO, şi, odată ce Articolul 5 a fost declanşat, soldaţii români s-au îndreptat spre Afganistan, la fel ca şi alţi aliaţi.

România a participat la misiunea din Afganistan din 2002 până în 2021, în cadrul operaţiunilor NATO (ISAF, Resolute Support) şi ale coaliţiei internaţionale. Potrivit datelor oficiale, 27 de militari români şi-au pierdut viaţa în acţiuni de luptă în Afganistan, iar peste 200 de militari au fost răniţi în aceleaşi operaţiuni.