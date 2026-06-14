Trump dă asigurări că acordul dintre SUA și Iran va fi semnat astăzi, în ciuda loviturii israeliene asupra Beirutului
Semnarea memorandumului dintre Statele Unite și Iran este în continuare programată să aibă loc astăzi, în pofida celui mai recent atac israelian asupra Beirutului, a declarat președintele american Donald Trump pentru Axios și CNN. În discuție, Trump l-a criticat dur pe premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Într-o scurtă convorbire telefonică cu un jurnalist CNN, Trump și-a exprimat dezacordul față de decizia lui Netanyahu de a lovi Beirutul, afirmând: „(Netanyahu, n.r.) nu are deloc discernământ. I-am spus asta direct.”
Într-un interviu acordat postului israelian Channel 12, jurnalistul CNN Barak Ravid a spus că Trump și-a intensificat criticile la adresa premierului israelian.
„De ce a făcut Bibi acel atac? Hezbollah a tras și a lovit un loc din mijlocul pustietății. Nimeni nu a fost rănit. Și apoi a trebuit să lanseze nenorocitul ăla de atac, tocmai în Beirut. M-a enervat foarte tare”, a relatat Ravid că i-a spus Trump.
Mai devreme în cursul dimineții, Trump a făcut apel la Israel să nu atace Libanul, în condițiile în care un acord cu Iranul este „atât de aproape”.
„M-au sunat și mi-au spus: «Domnule, Israelul atacă Beirutul» — cu o oră înainte să semnăm acordul”, a povestit Trump, potrivit lui Ravid. „Nu-mi venea să cred că se întâmplă așa ceva. Este foarte grav.”
Israelul a lovit duminică un centru de comandă Hezbollah din sudul Beirutului, provocând trei morți și 15 răniți. În replică, negociatorul-șef al Iranului a acuzat SUA că nu își respectă angajamentele, punând sub semnul întrebării semnarea acordului de pace.