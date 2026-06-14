Trump dă asigurări că acordul dintre SUA și Iran va fi semnat astăzi, în ciuda loviturii israeliene asupra Beirutului

Donald Trump înainte de a părăsi Casa Albă din Washington, DC, pentru a se îndrepta spre Beijing, China, pe 12 mai 2026. FOTO: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

Semnarea memorandumului dintre Statele Unite și Iran este în continuare programată să aibă loc astăzi, în pofida celui mai recent atac israelian asupra Beirutului, a declarat președintele american Donald Trump pentru Axios și CNN. În discuție, Trump l-a criticat dur pe premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Într-o scurtă convorbire telefonică cu un jurnalist CNN, Trump și-a exprimat dezacordul față de decizia lui Netanyahu de a lovi Beirutul, afirmând: „(Netanyahu, n.r.) nu are deloc discernământ. I-am spus asta direct.”

Într-un interviu acordat postului israelian Channel 12, jurnalistul CNN Barak Ravid a spus că Trump și-a intensificat criticile la adresa premierului israelian.

„De ce a făcut Bibi acel atac? Hezbollah a tras și a lovit un loc din mijlocul pustietății. Nimeni nu a fost rănit. Și apoi a trebuit să lanseze nenorocitul ăla de atac, tocmai în Beirut. M-a enervat foarte tare”, a relatat Ravid că i-a spus Trump.

Mai devreme în cursul dimineții, Trump a făcut apel la Israel să nu atace Libanul, în condițiile în care un acord cu Iranul este „atât de aproape”.

„M-au sunat și mi-au spus: «Domnule, Israelul atacă Beirutul» — cu o oră înainte să semnăm acordul”, a povestit Trump, potrivit lui Ravid. „Nu-mi venea să cred că se întâmplă așa ceva. Este foarte grav.”

Israelul a lovit duminică un centru de comandă Hezbollah din sudul Beirutului, provocând trei morți și 15 răniți. În replică, negociatorul-șef al Iranului a acuzat SUA că nu își respectă angajamentele, punând sub semnul întrebării semnarea acordului de pace.