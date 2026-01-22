Trump dă în judecată cea mai mare bancă din SUA și cere despăgubiri uriașe

Preşedintele american Donald Trump a intentat joi un proces băncii JPMorgan Chase, una din cele mai mari din lume, cerând despăgubiri de cinci miliarde de dolari pe motiv că ar fi fost „debancarizat” după asaltul susţinătorilor săi asupra Capitoliului din Washington din 6 ianuarie 2021, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Avocatul lui Trump, Alejandro Brito, a deschis procedura într-o curte din Miami a statului Florida, inclusiv împotriva directorului general al băncii, Jamie Dimon, a anunţat canalul de ştiri Fox Business, preluat de Reuters. În plângere se susţine că decizia JPMorgan de a-i refuza lui Trump serviciile bancare a fost luată din motive politice, după ce suporterii acestuia au contestat violent ratificarea victoriei democratului Joe Biden la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2020.

Preşedintele îşi anunţase de la sfârşitul săptămânii trecute intenţia de a da în judecată banca.

„Deşi regretăm că preşedintele Trump ne-a dat în judecată, credem că procesul nu are temei. Respectăm decizia preşedintelui de a ne da în judecată şi dreptul nostru de a ne apăra. JPMC nu închide conturi din motive politice sau religioase. Închidem conturi deoarece acestea creează riscuri juridice sau de reglementare pentru companie. Regretăm că trebuie să facem asta, dar de multe ori regulile şi prevederile reglementărilor ne obligă”, a comunicat JPMorgan.

Banca a exprimat rezerve față de politicile economice ale administrației Trump în mai multe rânduri. Astfel, în aprilie 2025, experții băncii estimau că, dacă președintele Donald Trump merge până la capăt cu aplicarea taxelor vamale pe care le preconiza la acea vreme, economia americană ar fi intrat în recesiune.

O lună mai târziu, un responsabil al JPMorgan spunea Europa este regiunea cea mai „stabilă și previzibilă” pentru investițiile pe termen lung.