Trump, despre Iran: „S-ar putea să mai organizăm o mică Furie Epică”

Președintele Donald Trump a declarat vineri seară că SUA ar putea desfășura o altă operațiune militară împotriva Iranului, în contextul în care războiul cu Iranul se apropie de pragul de opt luni, iar creșterea prețurilor la combustibil afectează alegerile intermediare din SUA, transmite Reuters.

„S-ar putea să mai organizăm o mică «Epic Fury» (Furie Epică)”, a spus Trump în cadrul unui miting din Florida, folosind termenul utilizat de armata americană pentru a descrie operațiunea de război contra Iranului. Președintele american nu a oferit detalii suplimentare.

Trump afirmase mai devreme în cursul zilei de vineri că SUA ar putea pune capăt războiului rapid, dar s-a întrebat dacă Washingtonul ar trebui să urmărească o încheiere rapidă sau să permită conflictului să se stingă treptat.

Trump, care a prezentat obiective și termene schimbătoare pentru războiul contra Iranului, a declarat în recentele sale discursuri de campanie că războiul se va încheia în curând, „într-un fel sau altul”.

El a afirmat luna aceasta că SUA nu vor lansa un atac asupra Iranului înainte de alegerile din 3 noiembrie, care vor decide controlul asupra Congresului, unde Partidul Republican al lui Trump deține o majoritate strânsă în ambele camere.

SUA și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, iar Iranul a răspuns cu propriile lovituri asupra Israelului și a statelor din Golf care găzduiesc baze americane. Atacurile americano-israeliene asupra Iranului și atacurile israeliene asupra Libanului au provocat moartea a mii de persoane și strămutarea a milioane de oameni.

Războiul a determinat creșterea prețurilor la petrol și gaze în întreaga lume.

Teheranul plănuiește o ripostă mai amplă în cazul în care războiul va reîncepe, au declarat oficiali iranieni.

Iranul a elaborat planuri detaliate pentru a viza cablurile de comunicații submarine din Golf în cazul în care SUA și Israelul vor ataca din nou Iranul, potrivit a doi înalți oficiali iranieni din domeniul securității.