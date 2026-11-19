Președintele SUA a dezvăluit că a discutat „pe scurt” cu Xi Jinping despre fostul șef Nvidia, Jensen Huang, care a demisionat în urma unui scandal amoros cu o presupusă spioană chineză.

„Nu am dezbătut subiectul. Poate am făcut doar o scurtă referire la el, pentru că este o adevărată tragedie. Este o tragedie. Este un om atât de strălucit”, a spus Donald Trump despre discuția sa cu Xi Jinping, într-un interviu difuzat miercuri seară în emisiunea „The Ingraham Angle” de la Fox News, potrivit BBC.

El a mai precizat că cea mai mare parte a discuției pe care a avut-o cu omologul său chinez la cina oficială de la summitul APEC, reuniunea Cooperării Economice Asia-Pacific, care se desfășoară în aceste zile în orașul chinez Shenzhen, s-a concentrat pe inteligența artificială.

Jensen Huang, cofondatorul și una dintre cele mai influente figuri din industria globală a inteligenței artificiale, a demisionat săptămâna trecută din funcțiile de președinte, director general și membru al consiliului de administrație al Nvidia.

Plecarea sa a venit pe fondul dezvăluirilor privind o relație extraconjugală cu Alice Huang, directoare a companiei Megaspeed International din Singapore, suspectată de serviciile de informații americane că ar fi fost recrutată de Beijing pentru a colecta informații despre șeful gigantului AI și pentru a facilita accesul Chinei la cipuri americane restricționate.

În cadrul aceluiași interviu, Donald Trump i-a luat apărarea fostului lider al Nvidia.

„Trebuie să avem grijă de geniile noastre; apropo, nu avem prea multe. Când avem oameni străluciți ca Jensen, nu putem spune: «Oh, știți, a făcut asta sau aia». Trebuie să avem grijă de ei”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Nu este prima dată când liderul de la Casa Albă îl susține public pe fostul șef Nvidia: luni, înainte de a pleca spre China, Trump a declarat că „nu l-ar deranja” ca Huang să fie repus în funcție și a pus sub semnul întrebării informațiile potrivit cărora Alice Huang ar fi o spioană a Beijingului.

Trump a criticat poziția consiliului de administrație al companiei, care a transmis recent un mesaj ferm că nu intenționează să îl readucă în fruntea gigantului american.

„Consiliul pare că, știți, are propriile idei, dar nu poți înlocui oamenii. Unii oameni nu pot fi înlocuiți. Era (n.r. Huang) cu 10 ani înaintea tuturor”, a adăugat liderul SUA.

Fostul CEO al Nvidia a acceptat să fie audiat de congresmenii americani în acest caz, urmând să se prezinte atât în fața comisiilor din Camera Reprezentanților, începând cu 1 decembrie, cât și în Comisia Bancară din Senat.