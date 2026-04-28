Trump, după întâlnirea cu regele Charles din Biroul Oval: „Este o persoană fantastică” / Motivul pentru care discuția s-a desfășurat fără camere de filmat

Donald Trump a declarat că întâlnirea de marți din Biroul Oval cu regele Charles a fost „foarte bună” și l-a descris pe monarh drept „o persoană fantastică”, potrivit The Guardian.

Discuția, desfășurată fără camere de filmat, a evitat situațiile tensionate prin care au trecut alți lideri străini în timpul întâlnirilor publice cu președintele SUA și alți oficiali ai administrației americane.

Potrivit unor informații publicate anterior de The Guardian, oficialii britanici au insistat ca întâlnirea dintre rege și Trump să aibă loc fără presă prezentă, pentru a evita repetarea scenelor în care liderul american l-a criticat dur pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în fața jurnaliștilor din întreaga lume.

„A fost o întâlnire foarte bună”, le-a spus Trump reporterilor, după discuție. „Este o persoană fantastică. Sunt niște oameni incredibili și este o adevărată onoare.”

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au sosit luni în Statele Unite pentru o vizită de stat de patru zile, care marchează legăturile istorice dintre cele două națiuni.

Ceremonia de primire fără precedent, marcată de mult fast, a inclus o paradă militară, salve de tun și survolul unor avioane militare, la eveniment participând și membri importanți ai cabinetului lui Trump.

Deși existau temeri că președintele american ar putea avea ieșiri neprevăzute și l-ar putea pune într-o situație stânjenitoare pe monarhul britanic, Trump s-a limitat la mesajul pregătit în scurtele sale declarații. El a lăudat istoria comună a SUA și Marii Britanii și a afirmat că „americanii nu au prieteni mai apropiați decât britanicii”.