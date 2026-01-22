Trump, după întâlnirea cu Zelenski de la Davos: „Mesajul pentru Putin este că războiul trebuie să înceteze”

Volodimir Zelenski și Donald Trump, la finalul conferinței de presă de la Mar-A-Lago Credit line: Ukraine Presidency via Bestimage / Bestimage / Profimedia

Liderii din SUA și Ucraina s-au întâlnit joi în Elveția, potrivit Reuters, într-un moment în care negocierile de pace continuă pe mai multe planuri, deși fără un final previzibil.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că întâlnirea sa cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Davos a fost „foarte bună” și că mesajul său către președintele rus Vladimir Putin este că războiul din Ucraina trebuie să înceteze.

Trump a vorbit pe scurt cu reporterii după ce a părăsit întâlnirea cu Zelenski, care, potrivit Casei Albe, a durat aproximativ o oră.

Trump a declarat înainte de întâlnire că eforturile de pace în Ucraina „se apropie de final”.

„Cred că suntem aproape de final. Mulți oameni sunt uciși. Trebuie să rezolvăm problema”, a declarat Trump în momentul în care Zelenski a sosit la Forumul Economic Mondial din stațiunea elvețiană.

Anterior, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a anunțat și el că negocierile se reduc la o singură problemă nerezolvată.

Witkoff a declarat la Davos că în seara zilei de joi va pleca la Moscova pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina.

„Cred că am făcut multe progrese”, a spus Witkoff, adăugând că negocierile s-au redus la o singură problemă.

„Deci, dacă ambele părți doresc să rezolve această problemă, o vom rezolva”, a declarat Witkoff. El a adăugat că crearea unei zone fără tarife vamale în Ucraina ar fi „o schimbare radicală” pentru economia țării.

Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, urmează să se întâlnească joi, la Moscova, cu președintele rus Vladimir Putin pentru discuții privind Ucraina. Kremlinul a anunțat că va oferi informații după întâlnire.

Kremlinul a declarat joi că apreciază eforturile diplomatice ale trimisului special al SUA, Steve Witkoff, de a pune capăt războiului din Ucraina, dar a refuzat să comenteze optimismul exprimat de Witkoff.

Întrebat dacă Kremlinul împărtășește acest optimism, Peskov a răspuns: „Nu dorim să comentăm stadiul actual al negocierilor, mai ales în perioada premergătoare sosirii lui Witkoff la Moscova și întâlnirii sale cu Putin”.

El a adăugat: „Este clar că președintele rus apreciază foarte mult eforturile de pace depuse personal de președintele Trump și de echipa sa, inclusiv de trimisul special Witkoff… Salutăm aceste eforturi și eficacitatea lor”.