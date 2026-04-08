Trump este „un președinte al păcii”, spune șeful Pentagonului. Pete Hegseth, despre Strâmtoarea Ormuz și următorii pași ai armatei

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat miercuri că Statele Unite au obținut o victorie decisivă în războiul împotriva Iranului, chiar dacă evaluarea serviciilor americane arată că Teheranul deține în continuare o capacitate semnificativă de lansare de rachete, potrivit Reuters, CNN și The New York Times.

Șeful Pentagonului susține că „Operațiunea Epic Fury”, numele campaniei militare lansate în 28 februarie împotriva Iranului, a înregistrat „o victorie istorică și covârșitoare pe câmpul de luptă”.

„Epic Fury a decimat armata Iranului și a făcut-o ineficientă pentru luptă în anii următori”, a adăugat oficialul american.

El a spus că Strâmtoarea Ormuz este deschisă și că forțele americane vor rămâne în regiune „pentru a se asigura că Iranul respectă acest armistițiu”, a anunțat marți seară președintele american Donald Trump, inclusiv în ceea ce privește tranzitul sigur al navelor prin strâmtoare.

„Vom rămâne aici, nu plecăm nicăieri”, a adăugat secretarul american de război, care l-a descris pe Donald Trump drept „un președinte al păcii”.

Hegseth a precizat că armata monitorizează uraniul puternic îmbogățit al Iranului de la situl nuclear Isfahan și a spus că există în continuare posibilitatea de a fi lansată o operațiune riscantă pentru a-l confisca.

„Știm exact ce au”, a continuat șeful Pentagonului, adăugând: „Fie ni-l vor da, ceea ce a stabilit președintele”, fie „îl vom lua. Îl vom lua, îl vom scoate”.

Generalul Dan Caine laudă armata

În conferința de presă de miercuri a vorbit și președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de Stat Major din Armata SUA, care a lăudat „profesionalismul și curajul” militarilor americani.

Potrivit generalului Dan Caine, în campania aeriană a armatei SUA, care s-a întins pe 38 de zile, au fost distruse, printre altele, 80% din sistemele de apărare antiaeriană a Iranului, 450 de depozite de rachete balistice și peste 150 de nave. În plus, pentru a fi reconstruită baza industrială a Iranului va fi nevoie de ani de zile, a adăugat oficialul.

Marți, Donald Trump a anunțat un acord de încetare a focului pe o perioadă de două săptămâni, revendicând o „victorie totală și completă” în războiul cu Iranul. Miercuri, Gărzile Revoluționare ale Iranului au spus că „nu au încredere” în promisiunile SUA și vor răspunde la orice eventuală agresiune americană sau israeliană.