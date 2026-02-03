Trump evocă „vești bune” despre oprirea războiului dintre Ucraina și Rusia. „Spun asta pentru prima dată”

Președintele Donald Trump ascultă întrebarea unui reporter în timp ce vorbește în Biroul Oval al Casei Albe, pe 2 februarie 2026, în Washington DC. FOTO: Alex Brandon / AP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat luni că administrația lui ar putea veni în curând cu vești bune în ceea ce privește eforturile de a pune capăt războiului care durează de patru ani în Ucraina, declanșat de invazia Rusiei începută în februarie 2022, informează Reuters.

„Cred că ne descurcăm foarte bine în ceea ce privește Ucraina și Rusia. Spun asta pentru prima dată”, a declarat Trump în fața reporterilor, în Biroul Oval al Casei Albe.

„Cred că vom avea, poate, vești bune”, a adăugat Trump.

Comentariile liderului american par să sugereze posibilitatea unor progrese diplomatice semnificative care să pună punct conflictului din Ucraina.

Luni, Kremlinul a confirmat că a doua rundă trilaterală privind Ucraina, mediată de Statele Unite, va începe miercuri la Abu Dhabi.

„Într-adevăr, a doua rundă va avea loc miercuri și joi la Abu Dhabi”, a anunțat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, în conferința lui de presă zilnică.

Peskov a explicat că întâlnirea trilaterală programată pentru duminică, 1 februarie, a fost amânată deoarece cele trei părți trebuiau să „își coordoneze programul”.

Amânarea a venit după ce s-a aflat că negociatorul-șef al SUA, Steve Witkoff, nu va călători la Abu Dhabi, au scris anterior agențiile EFE și Agerpres.

Peskov a confirmat, de asemenea, că emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit cu reprezentanți ai SUA în Florida în weekend, dar discuțiile s-au concentrat pe probleme economice.

Duminică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunțase că următoarele discuții trilaterale vor avea loc pe 4 și 5 februarie.

„Ucraina este pregătită pentru discuții substanțiale și suntem interesați să ne asigurăm că rezultatul ne apropie de un sfârșit real și demn al războiului”, a scris Zelenski, pe rețelele de socializare.

Potrivit celor trei părți, prima rundă a fost constructivă, dar principalele puncte de blocaj rămân problema teritorială și controlul centralei nucleare Zaporojie.

La prima rundă de negocieri de la Abu Dhabi s-a discutat un armistițiu energetic, pe care Rusia l-ar fi menținut doar până duminică, 1 februarie, după cum a afirmat Kievul luni.