Trump exclude trimiterea trupelor americane în Ucraina și spune cine trebuie să se ocupe de garanțiile de securitate: „Aveți asigurarea mea, iar eu sunt președintele”

Președintele american Donald Trump a exclus marți trimiterea de trupe americane care să ajute la impunerea unui eventual acord de pace în Ucraina, în ciuda faptului că în cadrul discuțiilor de la Casa Albă, purtate luni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni, s-a arătat deschis la această idee, scriu CNN, BBC News și The Guardian.

Într-un interviu telefonic acordat Fox News în această dimineață, Trump a fost întrebat: „Ce fel de garanții credeți că aveți, după încheierea mandatului administrației Trump, că nu vor fi trupe americane pe teren pentru a apăra granița (Ucrainei)?”.

„Ei bine, aveți asigurarea mea, iar eu sunt președintele”, a răspuns Trump.

„Eu încerc doar să împiedic uciderea oamenilor”, a precizat liderul american.

Un oficial al Casei Albe a confirmat marți că Trump este „categoric” în privința faptului că nu vor fi desfășurate trupe americane pentru a proteja Ucraina. Totuși, a adăugat oficialul american, există alte modalități prin care SUA pot asigura protecția Kievului.

Oficialul a precizat că discuțiile privind angajamentele în materie de garanții de securitate sunt în desfășurare, iar detaliile vor continua să facă obiectul negocierilor dintre SUA, aliații săi europeni și Ucraina. Liderii străini vor să știe ce resurse va angaja Trump pentru a se asigura că, odată ce se va ajunge la un eventual acord de pace, Rusia nu va putea să se regrupeze și să încerce să cucerească alte teritorii ucrainene în viitor.

Trump a mai declarat marți că încă consideră că țările europene sunt „prima linie de apărare” împotriva agresiunii ruse în Ucraina, dar că SUA se vor implica în asigurarea securității regiunii.

Trump a fost întrebat și cum ar putea arăta garanțiile de securitate pentru Ucraina, iar președintele american a răspuns că Franța, Germania și Marea Britanie se numără printre țările care „doresc să aibă” trupe pe teren pentru a consolida protejarea ulterioară a Ucrainei, adăugând că trimiterea acestor trupe aliate „nu cred că va fi o problemă”.

Trump a fost ales președinte și pe baza promisiunii de a nu implica trupele americane în conflicte externe, chiar și unii membri ai propriului său guvern pledând pentru o reducere semnificativă a rolului SUA în războiul din Ucraina, notează CNN.

Donald Trump a mai afirmat în interviul acordat marți Fox News că speră ca omologul său rus Vladimir Putin să „se comporte bine” și să facă pași pentru încheierea războiului în Ucraina, dar a admis că este posibil ca liderul de la Kremlin să nu dorească să încheie un acord, deși „este sătul” de acest război, în timp ce de partea cealaltă președintele ucrainean Volodimir Zelenski este prea „inflexibil”.

Declarațiile liderului american vin după seria de întâlniri la nivel înalt, de luni, de la Casa Albă, și de săptămâna trecută, din Alaska, întâlniri care nu au condus totuși la rezultate concrete pentru o perspectivă de încetare a conflictului ruso-ucrainean.