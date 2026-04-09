Trump, „foarte optimist” înaintea negocierilor cruciale din Pakistan. Invocă un comportament al iranienilor în spatele ușilor închise

Donald Trump în conferința de presă de la Casa Albă de pe 6 aprilie. Foto: IMAGO / imago stock and people / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat joi „foarte optimist” cu privire la posibilitatea încheierii unui acord de pace cu Iranul, înainte de startul negocierilor cruciale din Pakistan din acest weekend, în ciuda armistițiului fragil care le precedează, scrie AFP.

„În cadrul întâlnirilor, ei se exprimă foarte diferit față de ceea ce declară presei. Sunt mult mai rezonabili”, a declarat președintele american într-un interviu telefonic acordat postului NBC News, referindu-se la oficialii iranieni, pe care nu i-a numit.

„Ei acceptă tot ceea ce trebuie să accepte. Nu uitați că au fost învinși”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Intrat în a doua zi, armistițiul dintre Statele Unite și Iran a adus o oarecare acalmie, fără bombardamente semnalate în Iran sau asupra altor țări din regiunea Golfului, după cinci săptămâni de război care a făcut mii de morți, în principal în Iran și în Liban.

Însă comunitatea internațională se teme că încetarea focului va fi compromisă de continuarea campaniei israeliene în Liban. Israelul a lansat miercuri cele mai intense atacuri asupra Libanului de la izbucnirea conflictului cu Hezbollah luna trecută, soldate cu moartea a peste 250 de persoane, în timp ce gruparea militantă aliniată Iranului a reluat atacurile cu rachete asupra nordului Israelului.

Pe acest subiect, Donald Trump a confirmat pentru NBC News că a discutat miercuri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și că a pledat pentru reținere.

Nou ordin de evacuare israelian pentru sudul Beirutului

Armata israeliană le-a cerut joi din nou locuitorilor să evacueze mai multe cartiere din sudul capitalei libaneze Beirut, avertizând că urmează noi lovituri împotriva Hezbollah, aliat al Iranului, la o zi după bombardarea masivă a Libanului.

Pentru prima dată, ordinul de evacuare, care se întinde dincolo de periferia sudică, privește și un cartier de pe malul mării, dens populat și adiacent aeroportului din Beirut, singurul din țară. Avertismentul vizează și șoseaua spre aeroport, au relatat anterior AFP și Agerpres.

„Avertisment urgent către locuitorii periferiei de sud a Beirutului (…) Armata israeliană își continuă operațiunile și lovește infrastructuri militare ale Hezbollah în întreaga periferie de sud”, a afirmat pe rețeaua de socializare X purtătorul de cuvânt de limbă arabă al armatei israeliene, colonelul Avichay Adraee.

Un fotograf al AFP a văzut numeroase persoane fugind din zonă după avertisment.

Postul TV local NBN, afiliat Amal, partid șiit aliat al Hezbollah, și al cărui sediu se află în zona vizată de avertisment, a anunțat că își suspendă emisia.