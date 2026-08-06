Trump furios pe o dezvăluire a ziarelor americane: „Declarații trădătoare”

Donald Trump a afirmat joi că Statele Unite dispun de stocuri „enorme” de armament, criticând vehement informațiile apărute în presă potrivit cărora penuria de rachete l-ar fi determinat să renunțe la noi atacuri împotriva Iranului în ultimele zile, transmite AFP.

„Statele Unite dispun de cantități enorme de «muniție» (…) În plus, cantități importante sunt fabricate și transportate în Statele Unite în funcție de necesități”, a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social.

Președintele american a spus că cei care au dat pe surse aceste „declarații trădătoare” sunt „vânați” de autorități.

„Se vor solicita pedepse cu închisoarea pe termen lung!“, a amenințat Trump.

Mai multe publicații și televiziuni americane, în special CNN și Washington Post, au relatat în ultimele zile despre penuria de rachete ghidate cu rază lungă de acțiune și de interceptori de apărare antiaeriană, care afectează strategia lui Donald Trump față de Iran.

Potrivit CNN, armata americană ar fi „epuizat în proporție de aproape 80%” stocul de interceptori pentru sistemul său de apărare THAAD.

De asemenea, trei surse Reuters au spus că armata americană a consumat o mare parte din stocul său de rachete cu rază lungă de acțiune și înaltă precizie în timpul războiului de cinci luni cu Iranul.

Washington Post afirmă că Donald Trump și-a „dat frâu liber frustrării” săptămâna trecută cu privire la acest deficit și a „cerut explicații” ministrului său al Apărării, Pete Hegseth, „cu privire la motivele pentru care se pare că a fost indus în eroare”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, și omologul său de la Pentagon, Sean Parnell, au denunțat miercuri seara această „știre falsă”.

Potrivit Washington Post, penuria de armament a contribuit parțial la schimbarea de poziție a președintelui american de sâmbătă, care scrisese că „suspendă orice atac” la cererea Teheranului, în timp ce Statele Unite erau „gata să lovească (…) la un nivel nemaiîntâlnit de la al Doilea Război Mondial încoace”.