Trump i-a propus lui Xi Jinping o coaliție SUA-China-Rusia. Care este adversarul comun indicat de președintele american

Preşedintele american Donald Trump i-ar fi sugerat săptămâna trecută omologului său chinez Xi Jinping să-şi unească forţele cu preşedintele rus Vladimir Putin împotriva Curţii Penale Internaţionale (CPI), relatează marţi publicaţia britanică Financial Times, citată de EFE.

Citând „surse familiare cu respectivele discuţii”, ziarul afirmă că acesta a fost unul dintre subiectele abordate în cadrul vizitei lui Donald Trump în China săptămâna trecută, ocazie cu care cei doi au purtat o lungă convorbire în spatele uşilor închise la Beijing.

Casa Albă a refuzat să facă vreun comentariu, potrivit FT, care nu oferă detalii suplimentare despre această propunere a lui Trump şi nici despre modul în care a fost primită de liderul chinez, transmite Agerpres.

Niciuna din cele trei ţări – SUA, China şi Rusia – nu recunoaşte autoritatea CPI şi nici jurisdicţia sa asupra celor ale statelor naţionale.

Cu toate acestea, opoziţia Statelor Unite şi a Rusiei este mai categorică decât cea a Chinei, care, deşi neagă competenţa acestui tribunal cu sediul la Haga asupra teritoriului chinez, a susţinut activitatea sa în alte conflicte, precum cele din Libia sau Sudan.

CPI a emis în 2023 un mandat de arestare împotriva preşedintelui Putin pentru responsabilitatea sa în „crime de război” în Ucraina, ceea ce nu l-a împiedicat să efectueze numeroase călătorii de atunci, în special în ţările din fosta sferă de influenţă sovietică, precum şi în SUA (Alaska), China sau India, toate acestea având loc în 2025. Niciuna dintre aceste trei ţări nu recunoaşte competenţa CPI.

În ceea ce priveşte SUA, niciun guvern – fie el democrat sau republican – nu a recunoscut vreodată Curtea Penală Internaţională.

Cu toate acestea, animozitatea preşedintelui Donald Trump faţă de CPI s-a accentuat semnificativ odată cu impunerea de sancţiuni economice şi de călătorie împotriva procurorului Karim Khan, pe motiv că CPI a întreprins „acţiuni nelegitime şi nefondate împotriva Statelor Unite şi a aliatului său apropiat, Israelul”, conform unui ordin executiv din februarie 2025.

CPI este unul dintre pilonii ordinii mondiale pe care Trump a încercat să-l discrediteze de la revenirea sa la putere în acest al doilea mandat, alături de ONU şi de diversele sale agenţii sau acorduri (cum ar fi Acordul de la Paris privind schimbările climatice).