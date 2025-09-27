Trump i-a spus lui Zelenski că este dispus să furnizeze noi arme cu rază lungă de acțiune. Urmează o schimbare majoră de politică a Washington-ului?

Președintele SUA, Donald Trump, are o întâlnire bilaterală cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York, pe 23 septembrie 2025. FOTO: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Preşedintele american Donald Trump i-a spus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că este dispus să ridice restricțiile privind utilizarea de către Kiev a armelor cu rază lungă de acțiune fabricate în SUA pentru a lovi în interiorul Rusiei, dar fără a-și asuma un angajament concret în acest sens, relatează ziarul american The Wall Street Journal.

Atât un oficial ucrainean, cât și un înalt oficial american au confirmat pentru Wall Street Journal că acest lucru a fost abordat în cadrul întrevederii de săptămâna aceasta între cei doi lideri. Ar fi pentru prima dată când președintele SUA arată deschidere față de posibilitatea ca Ucraina să folosească rachete americane ce pot lovi inclusiv Moscova, ceea ce ar reprezenta o uriașă schimbare de politică pentru administrația de la Washington.

În discuția privată avută marți, 23 septembrie, în marja Adunării Generale a ONU, la New York, Zelenski i-a cerut lui Trump mai multe rachete cu rază lungă de acțiune și aprobarea utilizării acestor arme pentru a lovi ținte pe teritoriul Rusiei.

Trump a răspuns că nu se opune ideii, dar ambii oficiali citați Wall Street Journal au subliniat că președintele american nu și-a asumat niciun angajament de a revoca interdicția SUA privind astfel de atacuri.

Întâlnirea cu ușile închise dintre liderul de la Casa Albă și cel de la Kiev a avut loc la scurt timp după lungul discurs pe care Trump l-a susținut de la tribuna ONU și în care l-a criticat pe liderul rus Vladimir Putin pentru „conducerea sa defectuoasă” și a părut să-și schimbe poziția cu privire la posibilitatea ca Ucraina să își recucerească întregul teritoriu ocupat de forțele Kremlinului.

Într-un interviu acordat în ziua următoare publicației americane Axios, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că i-a solicitat președintelui SUA arme cu rază lungă de acţiune.

Mai exact, a explicat Zelenski, i-a cerut lui Trump un sistem de armament suplimentar care ar putea să-l forțeze pe președintele rus Vladimir Putin să intre în negocieri de pace. El nu a numit respectivul sistem de armament, dar a afirmat că, dacă Rusia ar ști că Ucraina îl deține, presiunea pentru negocieri ar crește considerabil.

Potrivit surselor citate de Axios, dar și de ziarul britanic The Telegraph, Zelenski a solicitat rachete de croazieră Tomahawk, care au o rază de acțiune de peste 2.400 de kilometri.

Administrația Trump ia, deci, în considerare – conform surselor citate de Wall Street Journal – furnizarea de rachete Tomahawk și alte arme cu rază lungă de acțiune Ucrainei.

Sursele WSJ au mai informat că oficialii ucraineni vor merge la Washington săptămâna viitoare pentru discuții cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

Timp de luni de zile, administrația lui Donald Trump a respins ideea ca Ucraina să folosească rachete americane cu rază lungă de acțiune, inclusiv ATACMS, pentru a lovi în adâncime Rusia.

De altfel, Ucraina a solicitat în repetate rânduri Washingtonului să-i furnizeze arme cu rază lungă. Fostul preşedinte Joe Biden a respins o cerere similară din partea lui Zelenski, considerând că ar putea duce la o escaladare semnificativă a conflictului.

Partea americană – explică publicația Axios – ar putea fi îngrijorată atât de perspectiva unei escaladări a tensiunilor dacă Washingtonul furnizează o astfel de rachetă care poate să țintească Moscova, cât și de propriile stocuri destul de limitate de rachete Tomahawk, a căror reaprovizionare durează multe luni.

„Vom lucra la asta”

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a povestit în interviul pentru Axios despre discuția avută cu omologul american. Zelenski a spus că are sprijinul explicit al președintelui Donald Trump pentru a lovi ținte rusești, cum ar fi infrastructura energetică și fabricile de arme.

Potrivit lui Zelenski, Trump a afirmat în întâlnirea de marți că Ucraina ar trebui să răspundă la atacurile rusești cu aceeași monedă. „Dacă ne vor ataca energia, președintele Trump susține că putem răspunde (cu atacuri) asupra energiei”, a explicat Zelenski.

Trump a spus același lucru despre fabricile de drone sau bazele de rachete, deși acestea sunt bine apărate, a spus Zelenski.

El a menționat că Ucraina are deja drone care pot lovi adânc în interiorul Rusiei, dar a spus și că există un sistem de arme suplimentar pe care și-l dorește și care ar grăbi sfârșitul războiului.

„Președintele Trump știe, i-am spus ce avem nevoie – un singur lucru”, a adăugat Zelenski.

„Avem nevoie de el, dar asta nu înseamnă că îl vom folosi”, a continuat liderul ucrainean. „Pentru că, dacă îl vom avea, cred că va fi o presiune suplimentară asupra lui Putin să se așeze la masa negocierilor”.

Zelenski a lăsat să se înțeleagă că ar putea fi impuse condiții privind utilizarea sistemului de către Ucraina, în funcție de cum se comportă Rusia.

Potrivit lui Zelenski, Trump i-a răspuns: „Vom lucra la asta”, când a cerut noul sistem de armament.

Un oficial ucrainean, dar și o altă sursă la curent cu discuția Trump-Zelenski, au confirmat apoi pentru Axios că Zelenski se referea la Tomahawk – o rachetă de precizie cu rază lungă de acțiune.