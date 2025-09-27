Ce arme i-a cerut Zelenski lui Trump pentru a-l forța pe Putin să facă pace

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut săptămâna aceasta preşedintelui american Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk, pentru a-l presa astfel pe președintele rus Vladimir Putin să facă pace, a relatat vineri publicația americană Axios.

Conform informațiilor difuzate de Axios, solicitarea a fost făcută în timpul întrevederii cu uşile închise avute de Trump cu Zelenski marți, în marja Adunării Generale a ONU, la New York. Axios citează un oficial ucrainean și o altă sursă familiarizată cu discuția dintre cei doi lideri.

Într-un interviu separat pe care l-a acordat publicației Axios miercuri, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că a solicitat arme cu rază lungă de acţiune.

Zelenski a precizat că i-a cerut lui Trump un sistem de armament suplimentar care ar putea să-l forțeze pe președintele rus Vladimir Putin să intre în negocieri de pace – poate chiar fără ca Ucraina să fie nevoită să-l folosească.

Liderul de la Kiev nu a numit acest sistem de armament în timpul interviului acordat Axios, dar a spus că, dacă Rusia ar ști că Ucraina îl deține, presiunea pentru negocieri ar crește considerabil.

Tomahawk, cu o rază de acţiune de până la 1.600 de kilometri şi o încărcătură explozivă de 450 de kilograme, ar depăşi semnificativ capacităţile oricărui sistem cu rază lungă de acţiune pe care Ucraina l-a primit de la aliaţii occidentali.

De altfel, Ucraina a solicitat în repetate rânduri Washingtonului să-i furnizeze arme cu rază lungă de acţiune, dar Statele Unite au refuzat. Fostul preşedinte american Joe Biden a respins cererile similare din partea lui Zelenski, considerând că ar putea duce la o escaladare semnificativă a conflictului.