Trump ia în calcul să intensifice războiul împotriva Iranului și mută forțe din Europa spre Orientul Mijlociu

Statele Unite intenționează să suplimenteze efectivele militare din Orientul Mijlociu cu avioane de vânătoare F-15 și F-35 de la bazele din Europa, precum și cu aeronavă cisternă pentru realimentare în aer, conform unui oficial american, a scris CNN.

Resursele suplimentare i-ar extinde președintelui american Donald Trump opțiunile, într-un moment în care cântărește cum să abordeze situația în continuare.

Săptămâna trecută, liderul SUA a primit un briefing cu opțiuni de intensificare a războiului împotriva Iranului. Astfel, a analizat dacă să încerce să captureze insula Kharg, un hub cheie pentru exporturile iraniene, sau să bombardeze instalațiile nucleare iraniene de la Muntele Târnăcopului.

Cu toate acestea, președintele Trump nu a exclus complet varianta unei soluții diplomatice, iar șeful diplomației americane a declarat noaptea trecută că administrația „rămâne deschisă” pentru revenirea la masa negocierilor.

Washingtonul și Teheranul se declară în continuare „deschise diplomației”

Marco Rubio a declarat că oficialii americani „vor continua să încerce” să pledeze pentru o pace îndelungată cu Iranul și că administrația Trump „rămâne deschisă unei soluții diplomatice”.

El a susținut că oficialii iranieni „continuă să transmită semnale că vor să discute, că vor să negocieze”, dar Washingtonul răspunde „comportamentului lor”.

Întrebat de reporteri dacă Teheranul este deschis discuțiilor, Rubio a adăugat că a primit semnale atât în mod „direct”, cât și „prin multiple canale din alte țări”.

Un oficial iranian de rang înalt a avut o abordare similară în cadrul unor declarații făcute luni, afirmând că Teheranul „rămâne deschis diplomației”.

Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, a susținut că mediatorii „au rămas activi”, dar că forțele Teheranului vor prelungi „operațiunile militare defensive atât timp cât atacurile continuă”.