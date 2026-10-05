Trump insistă că atacurile Ucrainei asupra Rusiei au dus la creșterea prețurilor la pompă: „Nu mai este Ormuz”

Președintele american Donald Trump susține din nou, referitor la creșterea prețurilor la carburanți, că aceasta nu este cauzată de războiul pe care el l-a lansat împotriva Iranului, ci mai degrabă de atacurile ucrainene împotriva rafinăriilor rusești, relatează AFP.

„Ceea ce duce la creșterea prețului la benzină nu mai este Strâmtoarea Ormuz, deoarece un număr record de barili circulă prin ea aproape în fiecare zi, ci cuvântul „rafinării”, întrucât cele ale Rusiei sunt bombardate de Ucraina, iar ale noastre sunt închise în statele „albastre”, precum California, de către democrați”, a scris președintele SUA, luni, pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Creșterea prețului la benzină și motorină este o sursă majoră de nemulțumire pentru alegătorii americani, care vor fi chemați la urne pe 3 noiembrie pentru alegerile de la mijloc de mandat.

Sondajele prevăd în prezent că Partidul Republican, care controlează ambele camere ale Congresului, va pierde cel puțin una dintre ele, Camera Reprezentanților.

Nu este prima dată când Donald Trump arată cu degetul spre atacurile ucrainene împotriva rafinăriilor rusești.

În schimb, președintele american nu a comentat încă înmulțirea bombardamentelor rusești asupra teritoriului ucrainean și, în special, asupra capitalei Kiev.