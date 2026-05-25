Trump introduce Acordurile Abraham în ecuația acordului cu Iranul. Condiția pusă țărilor musulmane

Donald Trump urcă pe scenă pentru a ține un discurs la Rockland Community College, în Suffern, New York, pe 22 mai 2026.

Președintele american Donald Trump a afirmat, luni, că ar trebui să fie obligatoriu ca țări precum Qatarul, Pakistanul, Egiptul, Iordania și Turcia să adere în bloc la Acordurile Abraham, ca parte a eforturilor de a se ajunge la un acord de pace cu Iranul, scriu Reuters și AFP.

Trump a precizat, într-un lung mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, că a discutat sâmbătă cu liderii acestor țări, precum și cu Arabia Saudită și cu Bahrainul, care au semnat deja Acordurile Abraham – un set de înțelegeri menite să normalizeze relațiile cu Israelul.

Astfel, liderul american a îndemnat țările cu populație majoritar musulmană, în special Qatarul și Pakistanul, să-și normalizeze relațiile cu Israelul în cadrul așteptatului acordul de pace privind Iranul.

„Am afirmat că, după toate eforturile depuse de Statele Unite pentru a încerca să pună cap la cap acest puzzle foarte complex, ar trebui să fie obligatoriu ca toate aceste țări, cel puțin, să adere simultan la Acordurile Abraham”, a scris Trump în postarea lui de pe Truth Social.

El a adăugat că aceste țări ar fi onorate să aibă Iranul ca parte a acordurilor odată ce se va ajunge la un acord care să pună capăt războiului.

Trump a mai afirmat că negocierile cu Iranul „decurg bine”, dar nu a dat niciun indiciu că încheierea unui acord de pace ar fi iminent.

Mesajul integral al lui Trump

Negocierile cu Republica Islamică Iran decurg foarte bine! Va fi ori un acord extraordinar pentru toți, ori niciun acord – înapoi pe front și la luptă, dar mai intens și mai puternic ca niciodată – și nimeni nu-și dorește asta! În timpul discuțiilor mele de sâmbătă cu președintele Mohammed bin Salman Al Saud, al Arabiei Saudite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, al Emiratelor Arabe Unite, emirul Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, prim-ministrul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani și ministrul Ali al-Thawadi, ai Qatarului, mareșalul Syed Asim Munir Ahmed Shah, al Pakistanului, președintele Recep Tayyip Erdoğan, al Turciei, președintele Abdel Fattah El-Sisi din Egipt, regele Abdullah al II-lea din Iordania și regele Hamad bin Isa Al Khalifa din Bahrain, am afirmat că, după toate eforturile depuse de Statele Unite pentru a încerca să pună cap la cap acest puzzle extrem de complex, ar trebui să fie obligatoriu ca toate aceste țări, cel puțin, să semneze simultan Acordurile Abraham.

Țările despre care este vorba sunt Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite (deja membre!), Qatar, Pakistan, Turcia, Egipt, Iordania și Bahrain (deja membru!). Este posibil ca una sau două dintre ele să aibă un motiv pentru a nu se alătura, iar acest lucru va fi acceptat, dar majoritatea ar trebui să fie pregătite, dispuse și capabile să transforme acest acord cu Iranul într-un eveniment mult mai istoric decât ar fi fost altfel.

Acordurile Abraham s-au dovedit a fi, pentru țările implicate (Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc, Sudan și Kazahstan), un BOOM financiar, economic și social, chiar și în această perioadă de conflict și război, membrii actuali ne sugerând niciodată să părăsim acordul sau măcar să luăm o pauză. Motivul este că Acordurile Abraham au fost excelente pentru ei și vor fi și mai bune pentru toată lumea, aducând adevărată putere, forță și pace în Orientul Mijlociu pentru prima dată în 5.000 de ani.

Va fi un document respectat mai mult decât orice altul semnat vreodată, oriunde în lume. Importanța și prestigiul său vor fi fără egal! Ar trebui să înceapă cu semnarea imediată de către Arabia Saudită și Qatar, iar toți ceilalți ar trebui să le urmeze exemplul. Dacă nu o vor face, nu ar trebui să facă parte din acest acord, întrucât acest lucru ar demonstra intenții rele.

Din discuțiile purtate cu numeroși dintre marii lideri menționați mai sus, aceștia ar fi onorați, imediat ce documentul nostru va fi semnat, să aibă Republica Islamică Iran ca parte a Acordurilor Abraham. Wow, asta ar fi ceva special! Acesta va fi cel mai important acord pe care oricare dintre aceste mari țări, dar mereu aflate în conflict, îl vor semna vreodată. Nimic din trecut sau din viitor nu îl va depăși.

Prin urmare, solicit în mod obligatoriu ca toate țările să semneze imediat Acordurile Abraham și ca, dacă Iranul semnează acordul cu mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, ar fi o onoare să îi avem și pe ei ca parte a acestei coaliții mondiale fără precedent.

Orientul Mijlociu ar fi unit și puternic din punct de vedere economic, cum probabil nicio altă zonă din lume nu este! Prin această declarație, le cer reprezentanților mei să înceapă și să finalizeze cu succes procesul de adăugare a acestor țări la deja istoricul Acord Abraham. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”.

Acordurile Abraham

Semnate în 2020 și susținute de Donald Trump în timpul primului său mandat la Casa Albă, Acordurile Abraham au dus la normalizarea relațiilor dintre Israel și țările arabe: Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Sudan.

Însă numeroase state au refuzat până acum să se alăture acestui proces, în special Arabia Saudită, precum și Siria și Libanul, vecini ai Israelului.

Odată cu războiul din Fâșia Gaza declanșat de atacul mișcării islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023, Riadul a exclus orice normalizare a relațiilor cu Israelul fără înființarea unui stat palestinian suveran și viabil.

Guvernul premierului israelian, Benjamin Netanyahu, se opune însă vehement unui astfel de proiect privid înființarea unui stat palestinian.

Duminică, în timp ce oficialii americani și iranieni anunțau o evoluție importantă în negocierile pentru găsirea unei înțelegeri care să pună capăt războiului, Donald Trump a făcut apel să „nu se grăbească încheierea unui acord” cu Teheranul.