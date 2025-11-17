Trump invocă intervenția militară în două țări latino-americane împotriva cartelurilor de droguri: „Nu spun că o voi face, dar aș fi mândru să o fac”

Președintele Donald Trump a declarat, luni, că susține recursul la acțiuni agresive împotriva cartelurilor de droguri și producției de narcotice din Mexic și Columbia însă nu a mers până în punctul în care să anunțe intervenția militară directă a Statelor Unite, informează Reuters.

Trump a intensificat campania împotriva traficului de droguri pe cale maritimă, autorizând operațiuni în forță și dând armatei autoritate extinse de a imobiliza sau scufunda navele suspectate că transportă droguri.

Întrebat de către jurnaliști dacă ar susține lovituri teerestre similare în Mexic pentru a stăvili traficul de droguri, Trump a spus: „E ok pentru mine, orice este nevoie pentru a opri drogurile.”

Apoi a evocat posibilitatea țintirii laboratoarelor de cocaină din Columbia. „Dacă le-aș elimina? Aș fi mândru să o fac personal. Nu spun că o voi face, dar aș fi mândru să o fac pentru că am salva milioane de vieți”, a spus Trump.

Potrivit AFP, Trump a evocat posibilitatea intervenției americane și în Venezuela, însă din alte considerente, legate de numărul mare de venezueleni care au imigrat ilegal în Statele Unite.

Întrebat dacă exclude trimiterea de trupe americane în Venezuela, Trump a răspuns: „Nu, nu exclud această posibilitate, nu exclud nimic”.

„Trebuie pur şi simplu să ne ocupăm de Venezuela”, a adăugat el, denunţând faptul că „ei au aruncat sute de mii de oameni din închisori în ţara noastră”.