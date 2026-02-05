Trump își exprimă întreaga susținere pentru Viktor Orban, în alegerile din aprilie: „Noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, dă mâna cu președintele SUA, Donald Trump, la reuniunea „Board of Peace” din cadrul Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, pe 22 ianuarie 2026. FOTO: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Președintele american Donald Trump și-a manifestat joi deplina susținere pentru premierul ungar Viktor Orban înaintea alegerilor din 12 aprilie din această țară, numindu-l pe vechiul său aliat „un lider cu adevărat puternic și influent”, într-o postare pe rețelele de socializare, potrivit Reuters.

„Relațiile dintre Ungaria și Statele Unite au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase sub administrația mea, în mare parte datorită prim-ministrului Orban”, a afirmat Trump, într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

„Am fost mândru să-l susțin pe Viktor pentru realegerea din 2022 și sunt onorat să o fac din nou”, a adăugat liderul american, publicând de asemenea o fotografie în care apare alături de premierul ungar, la Casa Albă.

Mesajul integral al lui Donald Trump:

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, este un lider cu adevărat puternic și influent, cu o experiență dovedită în obținerea de rezultate fenomenale. El luptă neobosit pentru țara și poporul său – pe care le iubește, la fel cum fac eu pentru Statele Unite ale Americii. Viktor muncește din greu pentru a proteja Ungaria, a crește economia, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura LEGEA ȘI ORDINEA!

Relațiile dintre Ungaria și Statele Unite au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase sub administrația mea, în mare parte datorită prim-ministrului Orbán. Aștept cu nerăbdare să continui să colaborez strâns cu el, astfel încât ambele noastre țări să poată avansa în continuare pe această cale extraordinară către SUCCES și cooperare.

Am fost mândru să-l susțin pe Viktor pentru realegerea lui în 2022 și sunt onorat să o fac din nou. Viktor Orbán este un prieten adevărat, un luptător și un CÂȘTIGĂTOR și are sprijinul meu complet și total pentru realegerea lui în funcția de prim-ministru al Ungariei — EL NU VA DEZAMĂGI NICIODATĂ MARELE POPOR AL UNGARIEI! (Semnat:) PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP”.

Formațiunea de centru-dreapta Tisza din Ungaria se află în fața partidului Fidesz al lui Orban, iar partidul de extremă dreapta „Patria noastră” este pe cale să intre în parlamentul de la Budapesta, potrivit celui mai recent sondaj de opinie, publicat marți.

Naționalistul Orban se confruntă cu cea mai mare provocare pentru guvernarea lui de când Fidesz a obținut victoria în alegeri în 2010, deși rezultatul scrutinului din aprilie rămâne foarte incert, sondajele de opinie arătând că mulți alegători sunt încă indeciși, notează Reuters.