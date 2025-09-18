Trump își pune un apropiat director general adjunct al FMI

Șeful de cabinet al lui Scott Bessent urmează să preia o funcție de conducere la FMI, o organizație criticată de administrația Trump. Dan Katz, care a lucrat la Trezorerie în ambele administrații Trump, va fi selectat pentru rolul de prim-director general adjunct al fondului, potrivit a două persoane familiarizate cu situația, scrie Financial Times.

Katz va ocupa postul lăsat vacant de Gita Gopinath, care a părăsit fondul în timpul verii pentru a se întoarce la Universitatea Harvard, și va oferi administrației Trump mai multă influență în conducerea unei instituții pe care a acuzat-o de mai multe ori că își depășește mandatul.

Rolul de prim-director general adjunct este al doilea după cel al șefului FMI, Kristalina Georgieva.

Administrațiile americane au avut în mod tradițional dreptul de a-și alege propriul candidat pentru rolul de adjunct, în timp ce conducerea FMI a fost, în general, atribuită unui candidat ales de liderii politici europeni.

Foștii prim-directori generali adjuncți au jucat un rol important în gestionarea fondului și în dirijarea programelor sale de salvare sensibile din punct de vedere politic.

Anul trecut, Bessent a atacat eforturile FMI, sub conducerea lui Georgieva, de a promova politici de combatere a schimbărilor climatice, precum și diversitatea și incluziunea. De asemenea, el a cerut organizației să revină la o abordare de „de bază”, acordând prioritate evaluărilor și programelor care constituie activitățile sale principale.

Numirea s-ar putea să fie bine primităde FMI, care o condiseră un semnal puternic că Bessent dorește să mențină o relație cu Fondul.

Unii membri din interiorul fondurilor sunt, de asemenea, dornici ca organizația să se concentreze mai mult pe rolul său principal de creditor global de ultimă instanță. De asemenea, aceștia doresc ca SUA, care este cel mai mare acționar al FMI, să rămână implicată în operațiunile sale zilnice.

În timpul mandatului său de șef de cabinet al lui Bessent, Katz a condus negocierile economice cu Ucraina, care au dus la acordul care a asigurat SUA o participație în exploatarea mineralelor esențiale ale țării devastate de război.