Trump lansează un avertisment către Havana: „Cuba nu va mai primi deloc petrol și bani – zero. Să facă o înțelegere, până nu e prea târziu”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a îndemnat duminică Cuba să „facă o înțelegere”, avertizând că, în caz contrar, va suporta consecințe neprecizate și că fluxul de petrol și bani din Venezuela către Havana se va opri, notează Reuters și AFP.

„Cuba nu va mai primi deloc petrol și bani – zero! Le sugerez cu tărie să îcheie o înțelegere, înainte să fie prea târziu”, a scris Trump pe platforma sa de socializare, Truth Social.

În postarea sa, Trump a susținut, de asemenea, că „cei mai mulți” dintre agenții cubanezi care asigurau securitatea fostei conduceri a Venezuelei au fost uciși în atacul american de săptămâna trecută.

„Cuba a trăit, timp de mulți ani, din cantități mari de petrol și bani din Venezuela. În schimb, Cuba a furnizat ‘servicii de securitate’ ultimilor doi dictatori venezueleni, dar asta s-a terminat! Majoritatea acelor cubanezi sunt morți în urma atacului SUA de săptămâna trecută, iar Venezuela nu mai are nevoie de protecție împotriva tâlharilor și șantajiștilor care i-au ținut ostatici atâția ani”, a mai afirmat președintele american.

„Cuba va fi ceva despre care vom ajunge să vorbim”, a declarat președintele Donald Trump la doar câteva ore după operațiunea din 3 ianuarie 2026 de capturare a președintelui venezuelean.

De la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro de către forţele americane, preşedintele american Donald Trump şi membri ai administraţiei sale au emis avertismente către mai multe alte guverne, anume cele din Columbia, Cuba, Mexic, Iran şi Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, că ar putea urma.

Trump a mai declarat că intervenţia militară nu este necesară în Cuba, un aliat cheie al Venezuelei, deoarece aceasta este „gata să cadă”.

„Nu cred că este nevoie de nicio acţiune”, a spus Trump. „Se pare că se prăbuşeşte”.

„Nu ştiu dacă vor rezista, dar Cuba nu mai are acum niciun venit”, a adăugat el. „Toate veniturile lor proveneau din Venezuela, din petrolul venezuelean”, a explicat el.

Înlăturarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro de către SUA a zguduit această țară cu mai puțin de 10 milioane de locuitori, care s-a bazat mult timp pe Venezuela pentru importurile de petrol, importuri care abia au împiedicat colapsul economiei sale mici.

Serviciile de informații ale SUA au conturat un tablou sumbru al situației economice și politice din Cuba, însă evaluările lor nu susțin clar predicția lui Donald Trump potrivit căreia insula ar fi „pe punctul de a se prăbuși”, a relatat sâmbătă Reuters, citând trei persoane familiarizate cu aceste analize confidențiale.

Potrivit evaluării CIA, sectoare-cheie ale economiei cubaneze, precum agricultura și turismul, sunt grav afectate de penele frecvente de curent, sancțiunile comerciale și alte dificultăți.

O eventuală pierdere a importurilor de petrol și a altor forme de sprijin din partea Venezuelei, aliat esențial al Havanei timp de decenii, ar putea îngreuna și mai mult guvernarea pentru administrația aflată la putere încă din 1959, când Fidel Castro a condus revoluția.

Între ianuarie și noiembrie anul trecut, Venezuela a livrat către insulă, în medie, aproximativ 27.000 de barili de petrol pe zi, acoperind în jur de 50% din deficitul de țiței al Cubei, potrivit datelor de transport și documentelor companiei petroliere de stat venezuelene PDVSA.