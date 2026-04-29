Trump le-a spus consilierilor săi să se pregătească pentru o blocadă prelungită a Iranului. Ce înseamnă asta

Donald Trump a îndemnat miercuri Teheranul să accepte negocierile cu SUA și semneze un acord, Wall Street Journal relatând că președintele este gata să continue blocada impusă Iranului, care presează economic regimul, dar generează probleme și pentru restul lumii.

Președintele Donald Trump le-a cerut consilierilor săi să se pregătească pentru o blocadă prelungită a Iranului, au declarat oficiali americani, citați de Wall Street Journal.

Strategia este o încercare de a forța o capitulare a Teheranului în negocierile pe care refuză să le poarte în condițiile impuse de SUA.

Liderul de la Casa Albă a considerat că celelalte opțiuni, reluarea bombardamentelor sau retragerea din conflict, prezintă un risc mai mare decât menținerea blocadei, au declarat oficialii.

Blocada impune o presiune economică majoră, împiedicând exporturile petroliere ale Teheranului.

În același timp, continuarea blocadei alimentează o creștere a prețurilor globale ale energiei, care afectează întreaga lume, inclusiv SUA – și implicit popularitatea lui Trump, înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

O ofertă respinsă

De la încheierea campaniei de bombardamente din Iran, prin acordul de încetare a focului din 7 aprilie, Trump s-a abținut în repetate rânduri de la escaladarea conflictului, deschizând spațiu pentru diplomație după ce amenințase anterior că va distruge întreaga civilizație iraniană.

Dar el dorește în continuare ca Teheranul să accepte condițiile sale, în principal renunțarea la materialul nuclear îmbogățit și la îmbogățirea ulterioară.

Teheranul a propus SUA redeschiderea strâmtorii Ormuz și renunțarea la blocadă, ca modalitate rapidă de încheiere a conflictului, lăsând negocierile pe tema programului nuclear pentru o fază ulterioară.

Luni, Trump le-a spus consilierilor săi că oferta arată că Teheranul nu negociază cu bună-credință.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că Statele Unite au îndeplinit obiectivele militare ale operațiunii „Epic Fury” și că „datorită blocadei reușite a porturilor iraniene, Statele Unite dețin o pârghie maximă asupra regimului” în cadrul negocierilor menite să împiedice Teheranul să obțină o armă nucleară.

„Președintele va accepta doar un acord care să protejeze securitatea națională a țării noastre”, a spus ea.

Problema negocierilor

Speranțele unei rezolvări rapide a conflictului s-au estompat de când Trump a anulat, weekendul trecut, vizita trimisului special Steve Witkoff și a ginerelui său Jared Kushner în Pakistan, țara mediatoare.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a vizitat țara de două ori în weekend.

Una dintre problemele negocierilor ține de ecuația complicată din interiorul regimului de la Teheran.

Deoarece mai mulți oficiali politici și militari iranieni de rang înalt au fost uciși în atacurile americano-israeliene, Iranul nu mai are un lider incontestabil la vârful puterii.

Asasinarea ayatollahului Ali Khamenei în prima zi a războiului și numirea fiului său rănit, Mojtaba, în funcția de lider suprem în locul său, au conferit mai multă putere comandanților de linie dură din Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, afirmă oficialii și analiștii iranieni.

Trump, sub presiune

Trump se află și el sub presiune internă pentru a pune capăt războiului.

Rata sa de aprobare a scăzut la cel mai mic nivel din actualul său mandat, pe măsură ce americanii au devenit din ce în ce mai nemulțumiți de modul în care a gestionat problema prețurilor și războiul, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos.

Prețurile petrolului au crescut cu aproape 3% miercuri. Marți, Banca Mondială a prognozat că prețurile energiei vor crește cu 24% în 2026, atingând cel mai înalt nivel de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina de acum patru ani, și asta dacă cele mai acute întreruperi cauzate de războiul din Iran se vor încheia în mai.

În prezent, agențiile de informații americane, la cererea unor înalți oficiali ai administrației, analizează modul în care Iranul ar reacționa în cazul în care Trump ar declara o victorie unilaterală în războiul care durează de două luni și care a devenit o povară politică pentru Casa Albă, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani și o persoană familiarizată cu situația.