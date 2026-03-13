Trump le-a spus liderilor G7 că Iranul este pe cale să capituleze. „Am scăpat de cancerul care ne amenința”

Președintele american Donald Trump le-a spus liderilor G7, într-o discuție online de miercuri, că Iranul este „pe cale să capituleze”, a informat vineri Axios, citând trei oficiali din țări G7 care au fost puși la curent cu discuția, informează Reuters.

Potrivit Axios, Trump le-a spus aliaților că a „scăpat de cancerul care ne amenința pe toți”, lăudându-se în același timp cu rezultatele Operațiunii „Epic Fury” în convorbirea cu liderii G7 de miercuri dimineață.

Trump a mai spus că „nimeni nu știe cine este liderul, așa că nu este nimeni care poate anunța capitularea”, a relatat Axios.

Trump vrea să lovească „foarte dur” Iranul săptămâna viitoare

Trump i-a numit vineri pe liderii iranieni „ticăloși demenți” și a spus că este o mare onoare pentru el să-i omoare.

„Urmăriți ce se întâmplă astăzi cu acești ticăloși demenți. Au ucis oameni nevinovați în întreaga lume timp de 47 de ani, iar acum eu, în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta!”, a scris Trump, pe Truth Social.

Ulterior, Donald Trump a vorbit la Fox News, unde a declarat că SUA plănuiesc să lovească Iranul „foarte dur” în următoarea săptămână, potrivit Reuters.

Iranul promite „o lecție de neuitat”

Purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene a afirmat vineri că țara sa „va da o lecție de neuitat” Statelor Unite și Israelului după atacul acestora împotriva Iranului.

„Nu putem accepta ca americanii să vorbească din când în când despre dialog și încetarea focului, pentru ca apoi să ne confruntăm cu repetarea acestor crime și a acestui război”, a declarat Esmaeil Baqaei, făcând referire la conflictul anterior, din luna iunie a anului trecut, care s-a încheiat după 12 zile de război.

„Forțele noastre armate sunt ferm hotărâte să dea inamicului o lecție memorabilă”, a adăugat domnul Baqaei, citat de agenția de presă Isna.