Trump: Majoritatea succesorilor la puterea din Iran au fost uciși în atacuri / „L-am prins pe Khamenei înainte să mă prindă el”

„Atacul de sâmbătă a avut un succes atât de mare încât a eliminat majoritatea candidaților la succesiune”, a declarat Donald Trump într-un comentariu despre eliminarea vârfului puterii de la Teheran, potrivit CNN.

Președintele Donald Trump a declarat duminică seară pentru ABC News că potențialii succesori identificați de SUA pentru preluarea puterii în Iran au fost uciși în operațiunile comune ale Statelor Unite și Israelului desfășurate sâmbătă.

Într-un dialog cu jurnalistul Jonathan Karl, președintele american a oferit detalii despre impactul loviturilor asupra ierarhiei de la Teheran.

„Nu va fi nimeni dintre cei la care ne gândeam, pentru că toți sunt morți. Cei de pe locul al doilea și al treilea sunt morți”, a declarat Donald Trump. El a subliniat că precizia atacurilor a făcut imposibilă preluarea puterii de către persoanele identificate anterior de serviciile de informații.

Liderul de la Casa Albă a explicat duminică seară că decizia de a-l elimina pe ayatollahul Ali Khamenei a fost una preventivă, invocând motive de securitate personală: „L-am prins înainte să mă prindă el. Au încercat de două ori. Ei bine, eu l-am prins primul”.

Comentariile președintelui american fac trimitere la dosarul instrumentat în 2024, când Departamentul de Justiție al SUA a dezvăluit un complot iranian care viza asasinarea lui Donald Trump înainte de alegeri. Conform probelor depuse atunci în instanță, oficiali de la Teheran i-ar fi cerut unui agent de legătură, Farhad Shakeri, să organizeze supravegherea și eliminarea liderului republican.

Cine spune Iranul că este la conducere

În timp ce Washingtonul susține că ierarhia a fost neutralizată, Teheranul a anunțat oficial structura care va asigura interimatul. Trei înalți responsabili vor asigura tranziția în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamenei, a anunțat duminică unul dintre consilierii acestuia, Mohammad Mokhber, citat de televiziunea de stat, potrivit AFP.

Acest triumvirat va fi format din Pezeshkian, șeful puterii judecătorești Gholamhossein Mohseni Ejei și un jurist al Consiliului Gardienilor Constituției, a declarat Mokhber.

De la Revoluția Islamică din Iran din 1979, a mai avut loc o un singur transfer de putere în țară – în anul 1989, când a murit ayatollahul Ruhollah Khomeini și a fost înlocuit de Khamenei, notează The Guardian.

Liderul suprem este numit de un comitet clerical format din 88 de membri, numit Adunarea Experților. Conform legii iraniene, Adunarea Experților trebuie să aleagă un succesor „cât mai curând posibil”. Între timp, un consiliu de conducere poate „prelua temporar toate atribuțiile de conducere”.

Anunțul privind conducerea interimară a țării a venit după ce televiziuni și publicații de stat iraniene au confirmat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.