Trump anunță când încep negocierile față în față cu Iranul, dar dezvăluie că există „o problemă de siguranță”

Donald Trump, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă din Washington, D.C., pe 6 aprilie 2026. FOTO: Li Rui / Xinhua News / Profimedia

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că discuțiile față în față cu Iranul vor avea loc „foarte curând”, relatează The New York Post, potrivit Reuters.

Într-un interviu acordat ziarului american, Trump a spus că vicepreședintele JD Vance s-ar putea să nu participe la discuții din motive de securitate.

Liderul de la Casa Albă a precizat pentru The Post că se așteaptă ca negocierile de pace cu Iranul să aibă loc în Pakistan „foarte curând”, în urma acordului de armistițiu încheiat în noaptea de marți spre miercuri, dar a dezvăluit că există șanse ca vicepreședintele său să nu participe.

Pakistanul a propus organizarea unui summit la Islamabad încă de vineri, după ce echipa de negociatori a lui Trump, din care fac parte Vance și emisarul special Steve Witkoff, a colaborat cu liderii acestei țări pentru a negocia încetarea luptelor care au durat 39 de zile.

„Îi vom avea pe Steve Witkoff, Jared Kushner, JD (Vance, n.r.) – poate pe JD, nu știu. Există o problemă de siguranță și securitate”, a declarat Trump, într-un interviu acordat prin telefon.

Trump a adăugat că „de fapt” discuțiile față în față vor avea loc „foarte curând – vor avea loc foarte curând”.

În noaptea de marți spre miercuri, președintele american a acceptat contrapropunerea în 10 puncte a Iranului privind încetarea conflictului ca un cadru provizoriu pentru construirea unui acord permanent, deși unele dintre cereri par foarte puțin probabil să fie finalizate.

Trump a declanșat războiul alături de Israel pe 28 februarie, Casa Albă identificând patru obiective principale, printre care încetarea programului nuclear al Teheranului, distrugerea marinei sale, distrugerea siturilor de producție a rachetelor balistice și încetarea sprijinului acordat grupărilor militante din Orientul Mijlociu aliniate Iranului.

Armistițiul include un acord de redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru transportul maritim internațional, după ce Iranul a blocat de facto această cale navigabilă crucială pe toată durata războiului.

Soluționarea finală a conflictului va aborda probabil planul Iranului de a percepe taxe de trecere pentru nave și se va concentra pe securizarea uraniului iranian îmbogățit, îngropat adânc, notează The Post.

Trump: SUA vor colabora îndeaproape cu Iranul

Mai devreme în cursul zilei de miercuri, Trump a anunțat, după ce a acceptat armistițiul de două săptămâni, că Statele Unite vor colabora îndeaproape cu Iranul, inclusiv pentru a îndepărta tot „praful” nuclear îngropat.

„Statele Unite vor colabora îndeaproape cu Iranul, despre care am stabilit că a trecut printr-o Schimbare de Regim foarte productivă! Nu va exista îmbogățire a uraniului, iar Statele Unite, în colaborare cu Iranul, vor dezgropa și îndepărta tot «Praful» Nuclear (bombardiere B-2) îngropat adânc. Acesta este în prezent și a fost sub supraveghere satelitară foarte strictă (Forța Spațială!). Nimic nu a fost atins de la data atacului. Discutăm și vom discuta cu Iranul despre o ameliorare a Tarifelor și a Sancțiunilor. Multe dintre cele 15 puncte au fost deja convenite”, a scris, într-un mesaj publicat pe Truth Social, președintele american, care și-a încheiat primul mesaj cu formula „vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. Președintele DONALD J. TRUMP”.

Însă, într-un mesaj separat publicat la doar câteva minute după acesta, Trump a avertizat că „orice țară care furnizează arme militare Iranului va fi supusă imediat unor taxe vamale de 50% pentru toate bunurile vândute către Statele Unite ale Americii, cu aplicare imediată”.

„Nu vor exista excluderi sau excepții!”, a subliniat liderul de la Casa Albă.