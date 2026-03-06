Trump nu insistă pentru un Iran democratic și „nu îl deranjează liderii religioși”. Condițiile puse de președintele SUA

„Iran nu este aceeași țară care era acum o săptămână”, a declarat președintele american Donald Trump, vineri, într-un scurt interviu telefonic pentru CNN, în care a spus că a fost „neutralizată” conducerea de la Teheran și că își dorește acolo o administrație care să trateze bine Statele Unite și Israelul, chiar și în cazul în care este tot un lider religios, iar statul nu este o democrație.

Trump susține că trebuie să fie implicat și el în procesul de alegere a unui nou lider și că acesta „va funcționa foarte ușor”. Liderul american a comparat situația cu misiunea din Venezuela, unde SUA a intervenit în acest an pentru a-l captura pe Nicolas Maduro și pentru a-l aduce în fața justiției americane.

„Va funcționa foarte ușor. Va funcționa așa cum a funcționat în Venezuela. Avem un lider minunat acolo. Face o treabă fantastică (președinta interimară Delcy Rodriguez, n.r.). Și va funcționa ca în Venezuela”, a spus el.

„Am de-a face cu mulți lideri religioși și sunt fantastici”

Președintele SUA a spus că este deschis ideii de a fi condus Iranul de un lider religios în continuare.

„Ei bine, s-ar putea să fiu, da, adică depinde cine este acea persoană. Nu mă deranjează liderii religioși. Am de-a face cu mulți lideri religioși și sunt fantastici”, a adăugat Donald Trump.

Presat să spună dacă insistă că Iranul trebuie să fie un stat democratic, el a răspuns: „Nu, spun că trebuie să existe un lider care să fie corect și just. Să facă o treabă grozavă. Să trateze bine Statele Unite și Israelul, și celelalte țări din Orientul Mijlociu – toate sunt partenerele noastre”.

Trump a continuat lăudând relația cu celelalte țări din Orientul Mijlociu.

„Am devenit foarte apropiat de toate acele țări. De aceea acum luptă toate pentru noi. Înainte să mă implic eu, nici măcar nu vorbeam cu Emiratele Arabe Unite și cu Arabia Saudită. Știți, Biden le-a ținut la distanță. Biden și Obama au îndepărtat Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatarul — le-au ținut pe toate la distanță. Erau toate pe punctul de a se îndrepta spre China, iar eu m-am implicat și, într-un timp foarte scurt, au devenit prietenii mei”, a mai declarat liderul american.

Tot vineri, într-o postare pe Truth Social, Trump spusese că „nu va exista niciun acord cu Iranul decât în condițiile unei capitulări necondiționate”.