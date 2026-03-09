„Injectat forțat, încătușat și legat la ochi”. Noi acuzații în scandalul Ucraina-Ungaria privind banca de stat cu banii confiscați

Diplomația ucraineană și-a exprimat luni indignarea față de relele tratamente aplicate celor șapte angajați bancari ucraineni, arestați săptămâna trecută în Ungaria, acuzând că unul dintre aceștia a trebuit să fie internat în spital după ce i s-a administrat, prin constrângere, o injecție cu medicamente, informează AFP.

Acești angajați ai băncii publice ucrainene Oschadbank, care transportau 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur din Austria, au fost arestați joi în Ungaria, ceea ce a dus la deschiderea unei anchete, de către autoritățile de la Budapesta, pentru „spălare de bani”.

Cei șapte angajați au fost expulzați vineri, dar fondurile de bani, transportate în timpul unei „deplasări de rutină”, potrivit băncii ucrainene Oschadbank, nu au fost returnate, scrie Agerpres.

„Încătușați și legați la ochi”

Acești angajați „au stat încătușați timp de 28 de ore”, „au fost legați la ochi în timpul transportării lor”, „le-au fost confiscate obiectele personale” și „au fost privați de posibilitatea de a informa rudele, ambasada Ucrainei în Ungaria sau angajatorul despre reținerea lor și locul în care se aflau”, a acuzat luni Ministerul ucrainean de Externe.

Unuia dintre ei, bolnav de diabet, „i-a fost injectată cu forța un medicament care i-a provocat o creștere bruscă a glicemiei și hipertensiune arterială și a trebuit să fie spitalizat”, a adăugat ministerul.

Potrivit diplomației ucrainene, persoanele arestate au fost supuse unor „presiuni psihologice și fizice”.

Kievul, care l-a convocat vineri pe însărcinatul cu afaceri al ambasadei Ungariei în Ucraina, a recomandat cetățenilor săi să evite călătoriile în Ungaria și a transmis că își rezervă dreptul de a „răspunde în mod adecvat” acestor încălcări.

Reacția băncii ucrainene de stat

Sâmbătă, Oschadbank a anunțat că va da în judecată Ungaria pentru bunurile reținute.

Instituția finaciară a precizat cei șapte angajați care se ocupau de transportul bunurilor și reținuți de autoritățile ungare s-au întors între timp în Ucraina, însă vehiculele și valorile transportate „rămân reținute ilegal”.

Potrivit băncii, vor fi urmate două căi legale.

Prima vizează contestarea măsurilor restrictive impuse de autoritățile de migrație din Ungaria, iar a doua investigarea posibilelor încălcări ale drepturilor angajaților în timpul reținerii lor, care ar fi durat peste 24 de ore fără acces la asistență juridică sau consulară.

Oschadbank a precizat, conform The Kyiv Independent, că va solicita și returnarea bunurilor confiscate: două vehicule blindate pentru transport de valori, numerar în valoare de 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și cele aproximativ 9 kilograme de aur.

Incidentul a escaladat și mai mult tensiunile între cele două țări.

Încleștarea dintre premierul Ungariei, Viktor Orban, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a amplificat, cei doi făcând schimburi de amenințări în disputa privind tranzitul petrolului rusesc către Ungaria și blocarea de către Budapesta a miliardelor de euro din ajutorul european destinat Kievului.

Deși este țară membră a Uniunii Europene și a NATO, Ungaria și-a consolidat legăturile cu Moscova după invazia declanșată de Rusia în Ucraina în februarie 2022.