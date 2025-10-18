Trump nu vrea prizonieri de război. Supraviețuitorii unui atac asupra unei ambarcațiuni care transporta droguri în Caraibe urmează să fie trimiși în Columbia și Ecuador

16 august 2025, Puerto Cabello, statul Carabobo, Venezuela: 17 august 2025. Venezuela menține o navă de război în stare de alertă, a anunțat ministrul Diosdado Cabello, după ce a fost confirmată prezența unor nave ale Marinei SUA în Marea Caraibilor, în zona Puerto Cabello, în statul Carabobo. Foto: Juan Carlos Hernandez / Zuma Press / Profimedia

Administrația președintelui Donald Trump intenționează să trimită în străinătate cei doi supraviețuitori ai atacului de joi din zona Caraibelor, în loc să îi rețină pe termen lung într-o facilitate militară, au declarat pentru Reuters patru oficiali americani și o sursă familiarizată cu situația.

Sursa, care a vorbit sub protecția anonimatului, la fel ca oficialii americani, a spus că supraviețuitorii urmează să fie trimiși în Columbia și Ecuador.

Armata americană a organizat joi o operațiune de salvare cu elicopterul pentru supraviețuitori, după atacul asupra ambarcațiunii lor semi-submersibile, suspectată de trafic de droguri, au declarat surse pentru Reuters vineri. În urma atacului, ceilalți doi membri ai echipajului au fost uciși.

Armata americană i-a transportat pe supraviețuitori la bordul unei nave de război a Marinei SUA aflată în Caraibe, unde au fost reținuți cel puțin până vineri seară. Nu era clar, până sâmbătă dimineață, dacă fuseseră deja transferați de pe navă.

Oficialii americani, care au vorbit sub protecția anonimatului, se așteaptă ca supraviețuitorii să fie trimiși în cele din urmă în țările lor de origine.

Decizia de a-i trimite acasă înseamnă că armata SUA va evita problemele juridice complicate legate de detenția militară a unor suspecți de trafic de droguri, ale căror presupuse infracțiuni nu se încadrează clar în legile războiului, explică experții juridici.

Trump coordonează o desfășurare militară în Caraibe cu aproximativ 6.500 de militari

Vorbind vineri, Trump le-a spus jurnaliștilor că atacul a vizat „un submarin pentru transport de droguri, construit special pentru a muta cantități masive de narcotice”. El nu a comentat câte persoane au fost ucise sau câte au supraviețuit atacului.

Până acum, Pentagonul nu a oferit detalii despre operațiune și nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. Nici Casa Albă nu a reacționat deocamdată.

Administrația Trump a declarat că atacurile anterioare au ucis 27 de persoane, stârnind îngrijorări în rândul unor experți juridici și al parlamentarilor democrati, care se întreabă dacă aceste acțiuni respectă legile războiului.

Atacurile au loc pe fondul unei desfășurări masive de forțe americane în zona Caraibelor, care include distrugătoare ghidate cu rachete, avioane F-35, un submarin nuclear și aproximativ 6.500 de militari, în contextul escaladării tensiunilor dintre administrația Trump și guvernul venezuelean.

Miercuri, Trump a dezvăluit că a autorizat Agenția Centrală de Informații (CIA) să desfășoare operațiuni sub acoperire în Venezuela, alimentând speculațiile de la Caracas că Statele Unite încearcă să-l înlăture de la putere pe președintele Nicolas Maduro.

Maduro a negat orice legătură cu traficul de droguri și a denunțat atacurile asupra ambarcațiunilor drept un pretext pentru schimbarea de regim, prezentându-le ca încălcări ale suveranității și ale dreptului internațional.

Într-o scrisoare trimisă săptămâna aceasta Consiliului de Securitate al ONU, consultată de Reuters, ambasadorul Venezuelei la ONU, Samuel Moncada, a cerut o hotărâre prin care loviturile americane din largul coastelor venezuelene să fie declarate ilegale și emiterea unei declarații de susținere a suveranității Venezuelei.