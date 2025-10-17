Războiul lui Trump contra narcotraficanților. Armata SUA are la bord doi supraviețuitori ai unei nave lovite în Caraibe

16 august 2025, Puerto Cabello, statul Carabobo, Venezuela: 17 august 2025. Venezuela menține o navă de război în stare de alertă, a anunțat ministrul Diosdado Cabello, după ce a fost confirmată prezența unor nave ale Marinei SUA în Marea Caraibilor, în zona Puerto Cabello, în statul Carabobo. Foto: Juan Carlos Hernandez / Zuma Press / Profimedia

Armata SUA a desfăşurat, joi, o nouă lovitură împotriva unei nave suspectate că transporta droguri, în Caraibe, şi se crede că, pentru prima dată, au existat supravieţuitori printre membrii echipajului, a declarat un oficial american pentru Reuters, conform News.ro.

Oficialul, care a dorit să îşi păstreze anonimatul, nu a oferit alte detalii despre incident, care nu a fost anunţat anterior, spunând doar că nu este clar dacă atacul a fost conceput intenţionat pentru a lăsa supravieţuitori.

Acest fapt ridică noi întrebări, între care dacă armata SUA a oferit ajutor supravieţuitorilor şi dacă ei sunt acum în custodia armatei american, posibil ca prizonieri de război.

Pentagonul, care i-a etichetat pe cei care i-a vizat în lovituri ca narcoterorişti, nu a răspuns deocamdată solicitării de a comenta.

Înainte de operaţiunea de joi, atacurile armatei SUA împotriva navelor suspectate că transportă droguri în largul Venezuelei au dus la moartea a 27 de persoane, alarmând unii experţi şi parlamentari democraţi, care pun sub semnul întrebării dacă aderă la legile războiului.

Imagini video prezentate de administraţia Trump cu atacurile anterioare arată că navele erau complet distruse şi nu au existat relatări privind supravieţuitori.

Administraţia Trump afirmă că SUA este deja implicată într-un război cu grupări de narcoterorişti din Venezuela, ceea ce face ca atacurile să fie legitime. Oficiali din administraţia Trump afirmă că atacurile mortale sunt necesare întrucât încercările tradiţionale de a-I prinde pe membrii echipajului şi a confisca încărcăturile nu au reuşit până acum să oprească fluxul de narcotice în SUA.

Atacurile vin în contextul unei acumulări de trupe SUA în Caraibe, inclusiv cu distrugătoare de rachete ghidate, avioane de vânătoare F-35, un submarin nuclear şi circa 6.500 de soldaţi, după ce preşedintele Donald Trump a avut o înfruntare cu guvernul venezuelean.

Miercuri, Trump a dezvăluit că a autorizat Agenţia Centrală de Informaţii să desfăşoare operaţiuni sub acoperire în Venezuela, alimentând speculaţiile de la Caracas că Statele Unite încearcă să îl răstoarne pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro.

Într-o scrisoare către Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, văzută de Reuters, ambasorul Venezuelei la ONU Samuel Moncada a cerut ca ONU să stabilească faptul că atacurile SUA în largul coastelor sale sunt ilegale şi să emită o declaraţie în care să susţină suveranitatea Venezuelei.

În urmă cu mai puţin de o săptămână, Pentagonul a anunţat că operaţiunile sale anti-narcotice în regiune nu vor fi conduse de Comandamentul de Sud, cu sediul la Miami, care supraveghează activităţile Armatei SUA în America Latină.

În schimb, Pentagonul a afirmat că este creată o unitate militară cu sarcini precise, care va fi condusă de II Marine Expeditionary Force, o unitate care poate desfăşura operaţiuni rapide pe mare, cu sediul la Camp Lejeune, în Carolina de Nord.

Decizia a venit ca o surpriză pentru cei care urmăresc activitatea armatei SUA, întrucât un comandament de luptă precum Comandamentul de Sud ar conduce, în mod normal, orice operaţiune de nivel înalt.

Anterior, tot în cursul zilei de joi, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a afirmat că amiralul care conduce Comandamentul de Sud al SUA se va retrage la finalul acestui an, într-o mişcare surpriză, cu doi ani mai devreme decât era programat.

Senatorul democrat din Comisia Senatului privind Serviciile Armate, Jack Reed, a numit demisia neaşteptată a amiralului Alvin Holsey tulburătoare, având în vedere temerile crescânde privind o potenţială confruntare între SUA şi Venezuela.

”Demisia amiralului Holsey doar îmi sporeşte îngrijorarea că această administraţie ignoră lecţiile greu învăţate ale campaniilor militare anterioare ale armatei SUA şi sfatul celor mai experimentaţi războinici ai noştri”, a declarat Reed.