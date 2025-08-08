Trump, ordin secret pentru Pentagon. Armata SUA, autorizată să intervină împotriva cartelurilor de droguri din străinătate

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat în secret o directivă către Pentagon pentru a începe utilizarea forței militare împotriva anumitor carteluri de droguri din America Latină pe care administrația sa le consideră organizații teroriste, au declarat persoane familiarizate cu situația pentru The New York Times.

Decizia de a implica armata americană în luptă este cel mai agresiv pas de până acum în campania tot mai intensă a administrației Trump împotriva cartelurilor.

Măsura semnalează disponibilitatea actualului președinte american de a utiliza forțele militare pentru a duce la capăt ceea ce era considerat în primul rând o responsabilitate a autorităților de aplicare a legii pentru a reduce fluxul de fentanil și alte droguri ilegale.

Ordinul oferă o bază oficială pentru posibilitatea unor operațiuni militare directe pe mare și pe teritoriu străin împotriva cartelurilor.

Oficialii militari americani au început să elaboreze opțiuni privind modul în care armata ar putea ataca grupările, au declarat persoane familiarizate cu discuțiile, vorbind sub condiția anonimatului despre deliberările interne sensibile.

Probleme de natură juridică

A da ordin armatei să intervină pentru combaterea comerțului ilicit ridică și probleme de natură juridică – inclusiv dacă s-ar considera sau nu o „crimă” în cazul în care militarii americani ucid civili care nu reprezintă o amenințare iminentă, fie ei și suspecți de infracțiuni, în afara unui conflict armat autorizat de Congresul SUA.

Nu este clar ce au spus avocații Casei Albe, ai Pentagonului și ai Departamentului de Stat despre noua directivă sau dacă Biroul de Consiliere Juridică al Departamentului de Justiție a emis o opinie autorizată care să evalueze problemele juridice.

Președintele Trump a desfășurat deja în acest an trupe din Garda Națională și trupe în serviciu activ, la granița de sud-vest, pentru a interveni împotriva fluxului de imigranți și droguri.

Când a revenit la Casa Albă în ianuarie, Donald Trump a semnat un ordin pentru ca Departamentul de Stat să înceapă să încadreze cartelurile de droguri ca organizații teroriste străine.

În februarie, Departamentul de Stat a declarat organizații teroriste străine Tren de Aragua, Mara Salvatrucha (cunoscută ca MS-13) și alte grupări, spunând că acestea constituie „o amenințare la securitatea națională dincolo de cea reprezentată de crima organizată tradițională”.

Recompensa pusă pe numele președintelui din Venezuela, dublată

În urmă cu două săptămâni administrația Trump a adăugat Cartel de los Soles, sau Cartelul Soarelui, pe o listă de grupări teroriste globale special desemnate, afirmând că acesta este condus de președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și de alți oficiali de rang înalt din administrația de la Caracas.

Joi, Departamentul de Stat și cel al Justiției au anunțat că guvernul SUA dublează, la 50 de milioane de dolari, recompensa pentru informații care vor duce la arestarea președintelui Maduro, inculpat în SUA pentru trafic de droguri. Administrația Trump l-a descris din nou drept lider de cartel, iar procurorul general Pam Bondi a declarat că „nu va scăpa de justiție și va fi tras la răspundere pentru crimele sale josnice”.