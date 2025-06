FOTO Trump Organization intră pe piața telefoniei mobile. Cum arată și cât costă noul smartphone, numit Trump Mobile

Trump Organization a lansat luni un serviciu de telefonie mobilă sub propria marcă și un smartphone la prețul de 499 de dolari, denumit Trump Mobile, ceea ce indică un nou efort pentru atragerea consumatorilor care au simpatii conservatoare cu un serviciu wireless poziționat ca alternativă la principalii furnizori de telecomunicații, informează Reuters.

Noul conglomerat din domeniul telefoniei mobile va include centre de apeluri cu sediul în Statele Unite și telefoane fabricate în America, a anunțat organizația.

„Vom introduce un pachet complet de produse prin care oamenii vor putea beneficia de telemedicină pe telefoanele lor pentru o taxă lunară fixă, asistență rutieră pentru mașinile lor și mesaje text nelimitate către 100 de țări din întreaga lume”, a declarat fiul cel mare al președintelui american, Donald Trump Jr., în cadrul evenimentului de lansare a produsului, la Trump Tower, în New York.

The Trump Organization has launched “Trump Mobile,” a phone service featuring US-made devices. Follow: @AFpost pic.twitter.com/Tr52ZKlcL2

Familia Trump, cunoscută de mult timp pentru imperiul imobiliar, hotelurile de lux și resorturile de golf, s-a aventurat în ultimii ani în domenii noi, inclusiv media digitală și criptomonede.

Trump Organization, care este principala entitate holding pentru majoritatea afacerilor președintelui SUA, a anunțat înainte de inaugurarea celui de-al doilea mandat al lui Trump că controlul companiei va fi transferat copiilor acestuia, replicând astfel aranjamentul din primul său mandat, deși în spațiul public rămân îngrijorări cu privire la potențiale conflicte de interese.

Un site lansat după anunțul de luni a venit cu detalii despre noul smartphone marca Trump, care va fi disponibil începând din luna septembrie, și despre abonamentul lunar de 47,45 dolari pentru noua rețea de telefonie mobilă.

DTTM Operations — entitatea care gestionează mărcile comerciale ale președintelui Trump — a depus cereri pentru utilizarea numelui acestuia și a termenului „T1” pentru servicii legate de telecomunicații.

Eric Trump and Donald Trump Jr. announced 'Trump Mobile' today, a phone service with devices made in America.



Who is signing up? pic.twitter.com/yAfHjOdQGA