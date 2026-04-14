Trump, Papa Leon și Isus: de ce atacurile la adresa Vaticanului și imaginea bizară postată online riscă să-l coste pe președinte la alegeri

Atacurile președintelui Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea și publicarea imaginii generate de AI în care pare înfățișat ca Isus riscă să-i îndepărteze pe alegătorii catolici care l-au susținut puternic în 2024.

Alegerile de la jumătatea mandatului au loc în noiembrie, iar sondajele sugerează că republicanii ar putea pierde teren în Congres.

Acest segment electoral este important. Catolicii reprezintă cel mai mare grup religios de alegători indeciși din America, iar sprijinul acordat lui Trump era deja în scădere înainte de ultimele sale atacuri la adresa papei.

Asta în condițiile în care președintele a câștigat voturile catolicilor cu o diferență de 10–20 de puncte în 2024, potrivit exit-poll-urilor, o schimbare dramatică față de 2020.

Ultimele lui poziții riscă să-l lase fără o parte din acest sprijin.

Contre cu Papa

Trump a început postând un mesaj cu injurii în dimineața Paștelui catolic la adresa Iranului: „Deschideți naibii strâmtoarea, ticăloși nebuni, sau veți trăi în Iad! Slavă lui Allah!”, a scris el.

În acest timp, secretarul Apărării, Pete Hegseth, îi îndemnase pe americani să se roage pentru o „violență copleșitoare” împotriva dușmanilor, chiar cînd Papa Leon folosea Liturghia de Paște pentru a-i chema pe „cei care au arme” să „le lase jos”.

Trump a amenințat apoi că „o întreagă civilizație va muri în această seară” în Iran. Papa Leon a criticat amenințarea, spunîând că a fost „cu adevărat inacceptabilă”.

Duminică, Trump l-a atacat direct pe papă, spunând că acesta este „slab în orivința criminalității” și „groaznic în politica externă”.

Trump a criticat și conclavul în sine, susținând că Leon a fost ales doar pentru că Biserica „a considerat că acesta ar fi cel mai bun mod de a-l gestiona” pe președintele SUA.

În declarațiile făcute la bordul avionului papal în drum spre Algeria, unde primul papă american începe o vizită de 10 zile în patru țări africane, Suveranul Pontif a răspuns că mesajul creștin este „folosit în mod abuziv”.

„Nu vreau să intru într-o dezbatere cu el”, a declarat papa Leon pentru Reuters în timp ce saluta jurnaliștii din avion.

„Nu cred că mesajul Evangheliei este menit să fie abuzat în modul în care o fac unii oameni”, a precizat șeful Bisericii Catolice.

Luni, în fața Biroului Oval, Trump și-a intensificat criticile la adresa lui Leon: „Nu am de ce să-mi cer scuze. El greșește.”

Trump: Isus sau doctor?

Câteva minute mai târziu, Trump a postat o imagine generată de AI în care apărea îmbrăcat în veșminte biblice, vindecând bolnavi – imaginea percepută de public fiind cea a lui Isus.

Pe fondul reacțiilor critice vehemente, președintele a șters ulterior această imagine, spunând că a crezut că îl înfățișa de fapt „ca pe un doctor”.

Președintele a spus că doar cei care răspândesc „fake news” ar putea susține că postarea sugera că se compară cu Iisus Hristos.

„Credeam că apar ca doctor și are legătură cu Crucea Roșie”, a declarat președintele american, citat de CNN.

Până să șteargă postarea, Trump a fost criticat de câțiva dintre cei mai cunoscuți susținători creștini ai săi, fiind acuzat că a comis o blasfemie.

Nicio voce catolică proeminentă nu a apărat public atacurile lui Trump

„Nu-mi vine în minte nicio paralelă, cel puțin din țările occidentale cu majoritate creștină, cu astfel de atacuri atât de directe și publice la adresa Papei”, a declarat pentru site-ul Axios Andrew Chesnut, președintele catedrei de studii catolice de la Virginia Commonwealth University.

Chesnut a sous că observă nemulțumire în rândul catolicilor albi, nu doar latini, deoarece mulți consideră atacul lui Trump drept „un atac la adresa religiei lor”.

Comentariul privind conclavul poate fi deosebit de riscant, a spus Chesnut. Mulți catolici cred că Duhul Sfânt îi călăuzește pe cardinali în alegerea unui papă. Afirmația lui Trump că Leon a fost ales din motive politice pune la îndoială un proces pe care catolicii devotați îl consideră sacru.

Faptul că Leon este primul pontif american adâncește sentimentul de implicare personală. „Este unul dintre noi. Este un catolic american din Chi-Town”, a spus Chesnut, cu referire la Chicago.

El a afirmat că nicio voce catolică proeminentă nu a apărat public atacurile lui Trump la adresa papei: „Toți cardinalii și episcopii importanți care au făcut declarații îl susțin pe papă și îl critică pe Trump.”

Chiar și o importantă aliată a lui Trump din Europa a luat apărarea papei.

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a condamnat declarațiile făcute de președintele american, spunând că apelurile la pace pe care le transmite Suveranul Pontif sunt „corecte”.

Catolicii, 1 din 5 alegători la nivel național

Catolicii reprezintă aproximativ 1 din 5 alegători la nivel național, conform sondajelor efrectuate la ieșirea de la urne.

În 2020, votul catolicilor s-a împărțit, aceștia votând fie pentru Trump cu o diferență de doar un punct procentual, fie pentru Biden cu cinci puncte procentuale, potrivit sondajelor diferite efectuate la ieșirea de la urne realizate de AP și Washington Post.

În 2024 însă, Trump a câștigat în mod decisiv acest segment de electorat, cu o marjă cuprinsă între 10 și 20 de puncte procentuale, conform sondajelor.

Deși multe grupuri religioase pot înregistra schimbări marginale, majoritatea rămân în taberele lor partizane ciclu după ciclu.

Catolicii sunt excepția. Ei oscilează, uneori dramatic, și reprezintă o pondere suficient de mare din electorat pentru a decide cursele electorale strânse.

Sondajele Pew arată că aprobarea lui Trump în rândul catolicilor albi a scăzut de la 59% în februarie 2025 la 52% în ianuarie 2026. În rândul catolicilor hispanici, aceasta a scăzut de la 31% la 23%.