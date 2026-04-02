Trump, primul preşedinte care asistă la dezbaterile Curții Supreme a SUA. Ce ordin al său au discutat judecătorii. „America e stupidă”

Manifestație în fața Curții Supreme a SUA, în timpul dezbaterilor asupra ordinului executiv al președintelui Donald Trump care viza să anuleze dreptul la cetățenia americană prin naștere. Credit foto: BONNIE CASH / UPI / Profimedia

În prezenţa preşedintelui Donald Trump, judecătorii Curţii Supreme a Statelor Unite şi-au exprimat miercuri scepticismul cu privire la legalitatea directivei sale de a restricţiona cetăţenia ca drept prin naştere în SUA, parte a abordării sale dure în materie de imigraţie, care ar răsturna interpretarea de lungă durată a unei prevederi constituţionale esenţiale, relatează Reuters.

Trump, purtând o cravată roşie şi un costum închis la culoare, s-a aşezat în primul rând al sălii de judecată somptuoase, după ce a sosit cu coloana oficială de la Casa Albă, relatează News.ro. A fost o vizită istorică la cea mai înaltă instanţă judiciară din SUA, fiind primul preşedinte în exerciţiu care a venit să asiste la audieri.

Preşedintele republican a părăsit apoi sala la jumătatea şedinţei, la scurt timp după ce avocatul Departamentului de Justiţie, care a pledat în favoarea administraţiei sale, şi-a încheiat prezentarea.

Majoritatea celor nouă judecători, atât conservatori, cât şi liberali, l-au bombardat pe avocat cu întrebări privind validitatea juridică a ordinului executiv al lui Trump şi implicaţiile sale practice. Curtea are o majoritate conservatoare de 6 la 3.

Judecătorii au ascultat peste două ore de argumente în apelul administraţiei împotriva deciziei unei instanţe inferioare care a blocat directiva.

Președintele Trump asistă la audierile de la Curtea Supremă. Foto: Dana Verkouteren / AP / Profimedia

Ordinul lui Trump a dat instrucţiuni agenţiilor americane să nu recunoască cetăţenia copiilor născuţi în Statele Unite dacă niciunul dintre părinţi nu este cetăţean american sau rezident permanent legal, adică deţinător de „carte verde”.

Judecătorul districtual american Joseph Laplante, din Concord, New Hampshire, a permis ca plângerea împotriva ordinului lui Trump formulată de reclamanţi să se desfăşoare ca o acţiune colectivă, permiţând blocarea politicii la nivel naţional.

SUA sunt „stupide”

Trump a devenit primul preşedinte în exerciţiu care a asistat la o dezbatere orală la Curtea Supremă, potrivit lui Clare Cushman, istoric rezident al Societăţii Istorice a Curţii Supreme. Însoţit de consilierul Casei Albe David Warrington, de secretarul comerţului, Howard Lutnick, şi de procurorul general, Pamela Bondi, Trump a stat la tribunal puţin mai mult de o oră şi jumătate.

Avocatul general al SUA, D. John Sauer, reprezentând administraţia, le-a spus judecătorilor că majoritatea ţărilor nu acordă automat cetăţenia prin naştere. „Aceasta degradează darul nepreţuit şi profund al cetăţeniei americane”, a spus Sauer. „Funcţionează ca un factor puternic de atracţie pentru imigraţia ilegală şi recompensează străinii ilegali care nu numai că încalcă legile imigraţiei, dar şi trec în faţa celor care respectă regulile”, a argumentat avocatul administraţiei.

Statele Unite se numără printre cele 33 de ţări cu politici de cetăţenie automată prin naştere, potrivit Pew Research Center.

După dezbateri, Trump a scris pe reţelele de socializare că Statele Unite sunt „STUPIDE” pentru că acordă cetăţenia prin naştere.

Al 14-lea Amendament

Instanţa inferioară a constatat că directiva lui Trump a încălcat prevederile privind cetăţenia din cel de-al 14-lea Amendament al Constituţiei SUA, precum şi o lege federală care consacră dreptul la cetăţenie prin naştere, pronunţându-se într-o acţiune colectivă introdusă de părinţi şi copii a căror cetăţenie este ameninţată de această directivă.

Al 14-lea amendament este interpretat de mult timp ca garantând cetăţenia copiilor născuţi în Statele Unite, cu doar câteva excepţii restrânse, cum ar fi copiii diplomaţilor străini sau ai membrilor unei forţe de ocupaţie inamice.

Dispoziţia în cauză, cunoscută sub numele de Clauza Cetăţeniei, prevede: „Toate persoanele născute sau naturalizate în Statele Unite şi supuse jurisdicţiei acestora sunt cetăţeni ai Statelor Unite”.

Administraţia a afirmat că sintagma „supuşi jurisdicţiei acesteia” înseamnă că a fi născut în Statele Unite nu este suficient pentru a obţine cetăţenia şi exclude copiii imigranţilor care se află ilegal în ţară sau a căror prezenţă este legală, dar temporară, cum ar fi studenţii universitari sau cei cu vize de muncă.

Al 14-lea amendament a fost ratificat în 1868, în urma Războiului Civil din 1861-1865, care a pus capăt sclaviei în Statele Unite, şi a anulat o decizie celebră a Curţii Supreme din 1857, care declarase că persoanele de origine africană nu pot deveni niciodată cetăţeni americani.

Ce au spus judecătorii Curții Supreme

Preşedintele Curţii Supreme, conservatorul John Roberts, i-a spus lui Sauer că argumentele sale care limitează cine se califică pentru cetăţenie la naştere par „ciudate”.

Remarcând că, din punct de vedere istoric, expresia „sub jurisdicţia acesteia” exclude copiii ambasadorilor sau ai inamicilor în timpul unei invazii ostile, Roberts a spus că Sauer încearcă să extindă aceste exemple la toţi cei aflaţi ilegal în SUA. „Nu sunt foarte sigur cum poţi ajunge la acel grup atât de mare pornind de la exemple atât de mici şi oarecum atipice”, a spus Roberts.

Roberts l-a provocat, de asemenea, pe Sauer să furnizeze dovezi pentru îngrijorarea declarată a administraţiei cu privire la „turismul pentru naştere”, prin care străinii călătoresc în Statele Unite pentru a naşte şi a obţine cetăţenia pentru copiii lor. „Aveţi vreo informaţie despre cât de frecventă este această practică sau cât de semnificativă este problema?”, a întrebat Roberts. „Nimeni nu ştie cu siguranţă”, a răspuns Sauer, citând în acelaşi timp articole media despre companii din străinătate specializate în turismul pentru naştere.

Judecătoarea liberală Elena Kagan a afirmat că interpretarea administraţiei în privinţa celui de-al 14-lea amendament nu este susţinută de textul dispoziţiei. „Folosiţi nişte surse destul de obscure pentru a ajunge la acest concept”, i-a spus Kagan lui Sauer.

Avocata Uniunii Americane pentru Libertăţi Civile (ACLU), Cecillia Wang, pledând în favoarea contestatarilor, le-a spus judecătorilor că ordinul lui Trump este ilegal.

„Întrebaţi orice american care este regula noastră privind cetăţenia şi vă va spune: «Toţi cei născuţi aici sunt cetăţeni, în mod egal»”, a spus Wang. „Această regulă a fost consacrată în al 14-lea amendament pentru a o pune în afara sferei de influenţă a oricărui funcţionar guvernamental care ar dori să o distrugă”, a explicat Wang.

Un precedent anti-Trump la Curtea Supremă

Trump a criticat în repetate rânduri anumiţi membri ai Curţii Supreme de când aceasta a anulat, pe 20 februarie, tarifele globale drastice pe care le-a impus anul trecut în temeiul unei legi destinate situaţiilor de urgenţă naţională, mergând până la a spune că este „dezgustat” de doi judecători pe care i-a numit în timpul primului său mandat – Neil Gorsuch şi Amy Coney Barrett – şi i-a numit „o ruşine pentru familiile lor”.

Limitarea persoanelor care se califică pentru cetăţenie la naştere este o prioritate de top pentru Trump, care a emis ordinul anul trecut în prima sa zi de revenire în funcţie, ca parte a unui pachet de politici menite să combată imigraţia legală şi ilegală. Criticii l-au acuzat de discriminare rasială şi religioasă în abordarea sa faţă de imigraţie.

Administraţia a susţinut că cetăţenia este acordată doar copiilor celor a căror „loialitate primară” este faţă de Statele Unite, inclusiv cetăţenilor şi rezidenţilor permanenţi. O astfel de loialitate se stabileşte prin „domiciliul legal”, pe care avocaţii administraţiei îl definesc ca „reşedinţă legală şi permanentă într-o ţară, cu intenţia de a rămâne”.

Mai mulţi judecători au analizat această definiţie. „Al cui domiciliu contează?”, l-a întrebat Gorsuch pe Sauer. „Al soţului? Al soţiei? Dar dacă nu sunt căsătoriţi?” Gorsuch a adăugat: „Cum vom stabili domiciliul?… Trebuie să facem asta pentru fiecare persoană în parte?”

Barrett, la rândul ei, a citat alte exemple, inclusiv modul de determinare a intenţiei părinţilor de a rămâne în SUA, menţionând că, în unele cazuri, părinţii unui copil sunt necunoscuţi. „Cum ar funcţiona? Cum aţi judeca aceste cazuri? Nu veţi şti, la momentul naşterii, pentru unele persoane, dacă au intenţia de a rămâne sau nu, inclusiv cetăţenii americani, apropo”, a spus Barrett.

Justice Barrett: “What if you don't know who the parents are?”



US Solicitor General Sauer: “I think there are marginal cases…”



Justice Barrett: “Yeah, yeah, yeah, yeah. But what about the Constitution?” pic.twitter.com/mnelqrdpXT — TheBlaze (@theblaze) April 1, 2026

Contestatarii susţin că Curtea Supremă a soluţionat deja problema cetăţeniei prin naştere într-un caz din 1898 numit „Statele Unite împotriva lui Wong Kim Ark”, care a recunoscut că al 14-lea amendament acordă cetăţenia prin naştere pe teritoriul SUA, inclusiv copiilor cetăţenilor străini.

Gorsuch a dat de înţeles că nu crede că poziţia lui Trump poate fi conciliată cu acel precedent din 1898. „Nu sunt sigur cât de mult vrei să te bazezi pe Wong Kim Ark”, i-a spus Gorsuch lui Sauer. Gorsuch a subliniat, de asemenea, că membrul Curţii Supreme care a avut o opinie separată în acea hotărâre, judecătorul John Marshall Harlan, a afirmat ulterior că aceasta se aplica chiar şi copiilor vizitatorilor temporari.

Judecătorul conservator Samuel Alito, prezentând un scenariu ipotetic, i-a cerut lui Sauer să abordeze argumentul administraţiei potrivit căruia cetăţenia prin naştere ar trebui înţeleasă în lumina unei legi din 1866 privind drepturile civile, care excludea cetăţenia pentru cei care sunt „subiecţi ai unei puteri străine”.

„Un băiat se naşte aici dintr-un tată iranian care a intrat ilegal în ţară. Băiatul respectiv este automat cetăţean iranian la naştere şi are datoria de a presta serviciul militar pentru guvernul iranian”, a spus Alito în situaţia sa ipotetică. „Nu este el supus vreunei puteri străine?”

Administraţia susţine că precedentul din 1898 susţine ordinul lui Trump deoarece, conform hotărârii curţii în acel caz, la momentul naşterii sale, părinţii lui Wong Kim Ark aveau domiciliul şi reşedinţa permanentă în Statele Unite.

Efecte de amploare

O eventuală hotărâre a Curţii Supreme care să susţină punctul de vedere al administraţiei ar putea afecta statutul juridic a până la 250.000 de copii născuţi în fiecare an, conform unor estimări, şi ar obliga familiile a altor milioane de copii să dovedească statutul de cetăţenie al nou-născuţilor lor.

Alito a afirmat că autorii celui de-al 14-lea amendament nu ar fi putut concepe modelele moderne de imigraţie.

„Aici avem de-a face cu ceva care era practic necunoscut la momentul adoptării celui de-al 14-lea amendament, şi anume imigraţia ilegală”, a spus Alito.

Curtea Supremă l-a susţinut pe Trump în privinţa altor politici majore legate de imigraţie de când acesta a revenit la preşedinţie. Se aşteaptă ca instanţa supremă să se pronunţe până la sfârşitul lunii iunie.