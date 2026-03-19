Trump promite că Israelul nu va mai lovi câmpurile de gaze iraniene: „Au făcut-o din furie”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Israelul, furios, „a ripostat violent” și a atacat principalul zăcământ de gaze al Iranului, o escaladare semnificativă a conflictului dintre SUA și Israel, dar a exclus posibilitatea unor noi atacuri de acest fel din partea Israelului, cu excepția cazului în care Iranul ar riposta iar, transmite Reuters.

Atacul de miercuri asupra imensului zăcământ de gaze Parsul de Sud a provocat creșterea prețurilor petrolului și a determinat Iranul să lanseze rachete asupra Qatarului și Arabiei Saudite și să amenințe cu atacuri asupra unor instalații de petrol și gaze din întreaga regiune a Golfului.

Escaladarea agravează perturbarea fără precedent a aprovizionării globale cu energie, ceea ce a ridicat miza politică pentru Trump, care s-a alăturat Israelului în atacarea Iranului în urmă cu aproape patru săptămâni.

Iranul a atacat iar instalațiile de gaz ale Qatarului

Gigantul petrolier de stat al Qatarului, QatarEnergy, a raportat „daune extinse” după ce rachetele iraniene au lovit orașul industrial Ras Laffan, care prelucrează aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu gaz.

Arabia Saudită a declarat că a interceptat și distrus patru rachete balistice lansate miercuri către Riad și a dejucat o tentativă de atac cu drone asupra unei instalații de gaze din estul țării.

Iranul a atacat joi din nou instalațiile de gaze ale Qatarului, iar rachetele sale au vizat și capitala saudită.

QatarEnergy a raportat „incendii de proporții” și pagube extinse la mai multe dintre instalațiile sale de gaze naturale lichefiate (GNL) vizate de atacurile cu rachete de joi dimineață.

Trump: Israelul a atacat „din furie”

Trump a susținut că Statele Unite nu au avut cunoștință în prealabil despre atacul Israelului, adăugând că Qatarul nu a fost implicat.

„Israelul, din furie pentru ceea ce s-a întâmplat în Orientul Mijlociu, a lovit violent o instalație majoră cunoscută sub numele de câmpul de gaze Parsul de Sud din Iran”, a scris Trump pe X miercuri.

„Din păcate, Iranul nu a știut acest lucru, nici vreunul dintre faptele relevante referitoare la atacul asupra Parsulului de Sud, și a atacat în mod nejustificat și nedrept o parte a instalației de GNL a Qatarului.

ISRAELUL NU VA MAI EFECTUA ALTE ATACURI referitoare la acest câmp extrem de important și valoros, Parsul de Sud, cu excepția cazului în care Iranul decide în mod nechibzuit să atace o țară foarte nevinovată, în acest caz, Qatarul.

În acest caz, Statele Unite ale Americii, cu sau fără ajutorul sau consimțământul Israelului, vor arunca în aer în mod masiv întregul câmp de gaze Parsul de Sud, cu o forță și o putere pe care Iranul nu le-a mai văzut sau experimentat până acum”, a continuat președintele american.

Anterior, Wall Street Journal a scris că Trump aprobase planul Israelului de a ataca câmpul de gaze naturale al Iranului.

Parsul de Sud este sectorul iranian al celui mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, pe care Iranul îl împarte cu Qatarul, un aliat apropiat al SUA și gazda celei mai mari baze militare americane din Golf.