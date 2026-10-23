Trump promite că va rezolva orice problemă de acces la Starlink în Ucraina. „Elon n-ar face nimic rău, îl cunosc”

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că, dacă există în continuare probleme legate de accesul la sistemele de comunicații Starlink în Ucraina, se va ocupa personal de rezolvarea acestora, relatează Reuters.

Trump le-a spus reporterilor, la Casa Albă, că nu a discutat cu directorul general al SpaceX, Elon Musk, despre acest subiect, dar că, dacă problema nu va fi remediată, va vorbi cu el.

„Nu am vorbit cu el. Poate că va trebui, dar nu am făcut-o. Am auzit că a fost reparat, dar dacă nu, voi vorbi cu el”, a declarat președintele republican, după ce Ucraina a spus că sistemul este încă restricționat pentru armata ucraineană.

„Dacă există o problemă, o voi repara”, a reiterat Donald Trump, în ciuda faptului că joi afirmase că Elon Musk, șeful SpaceX, care a creat serviciul de satelit Starlink și versiunea sa militară Starshield, a restabilit accesul.

Președintele republican a respins totodată acuzațiile conform cărora Elon Musk ar avea prea multă putere asupra unui sistem crucial pentru Ucraina în războiul declanșat de Rusia.

„Elon nu ar face niciodată nimic rău. Îl cunosc foarte bine, este un om corect și, după cum știți, este o situație neobișnuită, în care se poartă discuții cu o companie privată. Dar el nu va face nimic care să fie greșit”, a spus Trump.

Trump a avut o relație tumultoasă în trecut cu Elon Musk, care a condus Comisia pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) la începutul celui de-al doilea mandat al republicanului, înainte ca cei doi să se certe, notează Agerpres citând AFP.

Însă ei par să se fi împăcat recent, Elon Musk participând la o cină de stat în septembrie în onoarea președintelui chinez Xi Jinping și făcând parte dintr-un comitet al Departamentului Apărării privind viitorul războiului.

Anterior vineri, oficiali ucraineni au spus că restricțiile de viteză asupra sistemelor de comunicații Starlink din Ucraina au rămas în vigoare.

Mai exact, cinci oficiali ucraineni familiarizați cu situația au precizat că persistă restricțiile aplicate sistemului Starlink care perturbă conexiunile pentru dronele ce zboară cu o viteză mai mare de 160 km/h.

Aceste restricții sunt în vigoare din 13 octombrie, pe fondul deteriorării relațiilor dintre Kiev și Washington.