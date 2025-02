Trump promite Ucrainei că o va ajuta în discuțiile cu Rusia să recupereze cât mai mult din teritoriul ocupat / Care a fost reacția Moscovei

Rusia a insistat joi că anexarea teritoriilor ucrainene pe care le ocupă este „nenegociabilă”, după ce președintele american Donald Trump a declarat că va căuta o înțelegere prin care Ucraina să recupereze cât mai mult teritoriu posibil.

„Teritoriile care au devenit subiecte ale Federației Ruse sunt înscrise în Constituția țării noastre, sunt parte integrantă a țării noastre”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, la briefingul său de presă zilnic, potrivit AFP și Agerpres. „Acest lucru este absolut incontestabil și nenegociabil”, a adăugat purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin.

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că Rusia va trebui să accepte „concesii” în negocierile cu Ucraina, dar i-a transmis în același timp președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că „poate să uite” de aderarea Ucrainei la NATO.

„Vom face tot ce putem pentru a face cea mai bună înțelegere pentru ambele părți, vom încerca din răsputeri să facem o înțelegere bună astfel încât ei (Ucraina) să poată recupera cât mai mult (teritoriu) posibil”, a spus Trump în fața presei la Washington la începutul unei ședințe de guvern, potrivit publicației New York Post.

