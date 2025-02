VIDEO Zelenski insistă asupra „garanțiilor de securitate” pentru Ucraina înainte de vizita la Washington

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat miercuri asupra necesității ca țara sa să obțină „garanții de securitate” din partea Occidentului, înaintea unei vizite prevăzute vineri la Washington în cursul căreia speră să fie primit de președintele Donald Trump, relatează agențiile France Presse și Agerpres.

„Garanțiile de pace și securitate sunt cheia pentru a împiedica Rusia să distrugă viața altor națiuni”, a pledat Volodimir Zelenski în discursul său de miercuri seară, difuzat pe rețelele de socializare.

„Este important pentru mine și pentru noi toți din întreaga lume ca ajutorul Americii să nu se oprească”, a adăugat el.

Today, there has been a lot of international work. Our teams are working with the United States as we prepare for negotiations this Friday. The agreement with the U.S. The support of our country and people.



Peace and security guarantees are the key to ensuring that Russia can no… pic.twitter.com/pAoTyYjres