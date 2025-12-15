Trump pune moartea lui Rob Reiner pe seama „furiei” pe care regizorul a provocat-o în alții, cu „obsesia fanatică” pentru președintele SUA

Într-un mesaj extrem de agresiv, președintele american Donald Trump a susținut luni că moartea lui Rob Reiner, care, împreună cu soția sa, a fost victima unei „aparente crime”, conform poliției, a fost rezultatul anti-trumpismului „fanatic” al celebrului cineast, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Moartea lui Rob Reiner „s-a datorat furiei pe care a provocat-o în alții” cu „nevroza sa anti-Trump”, a scris președintele SUA pe rețeaua sa Truth Social.

El a folosit termenul „Sindromul Deranjamentului Trump”, popularizat de susținătorii săi, pentru a descrie ceea ce aceștia consideră a fi o ostilitate irațională față de Donald Trump, până la punctul de a fi comparabilă cu o boală mintală.

„Era cunoscut pentru că înnebunea oamenii cu obsesia sa fanatică pentru președintele Donald J. Trump”, a mai scris președintele SUA. Mesajul se încheie: „Rob și Michele, odihniți-vă în pace”.

Donald Trump, care leagă cu ușurință evenimente de actualitate de propria persoană, este cunoscut pentru faptul că este deosebit de răzbunător.

De la revenirea la putere, a ignorat din ce în ce mai mult convențiile sociale sau regulile de curtoazie elementare. El a declarat public că își „urăște” adversarii și nu subscrie la noțiunea de iertare.

Nick Reiner, fiul regizorului Rob Reiner, a fost pus în arestul comitatului Los Angeles, fiind bănuit de crimă, la câteva ore după ce regizorul și soția sa, Michele Singer Reiner, au fost găsiți morți în casa lor din Brentwood, scrie Los Angeles Times.

Informațiile furnizate de către poliție oferă puține detalii, dar se precizează că Nick Reiner este arestat cu o cauțiune de 4.000.000 dolari. Nu este precizată cauza arestării, dar se spune că a fost reținut duminică, la ora locală 21.15 și plasat în arest luni dimineață, la 05.04.

Surse din anchetă au precizat că nu există semne că intrarea în casa lor ar fi fost forțată și că rănile suferite par să fi produse prin înjunghiere. Trupurile lor au fost găsite de către unul dintre copii, care a alertat poliția.