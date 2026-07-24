Trump reacționează dur după amenda primită de Google și amenință cu noi tarife: „UE va plăti un preț foarte mare”

Președintele american Donald Trump, a criticat vineri Uniunea Europeană pentru decizia de a amenda Google, o decizie despre care susține că este ilegală, potrivit Reuters și AFP.

Joi, Comisia Europeană a amendat gigantul american cu o sumă totală de 890 de milioane de euro, invocând o încălcare a regulamentului UE care vizează limitarea puterilor marilor companii de tehnologie.

Vineri, Donald Trump a anunțat că Washingtonul va lansa o investigație, în baza secțiunii 301 din Legea americană a Comerțului, din 1974, care le permite autorităților americane să investigheze practici străine pe care le consideră discriminatorii și să răspundă cu introducerea de taxe vamale.

„Vom iniția imediat o investigație pe 301 cu privire la practica de «JEFUIRE» a companiilor americane”, a declarat liderul american, vineri, într-o postare pe rețelele sociale.

El a amenințat cu introducerea unui „tarif substanțial” împotriva UE „cât mai curând posibil”.

„Uniunea Europeană va plăti un preț foarte mare pentru acest comportament ilegal și extrem de lipsit de etică”, a adăugat Donald Trump.

„Statele Unite ale Americii nu sunt o «PUȘCULIȚĂ» pentru Europa și nici nu vom permite să fie”, a mai declarat președintele Trump.

Comisia Europeană, despre amenda dată Google: „O decizie foarte importantă”

UE a dat companiei Google amenzi în valoare totală de 890 de milioane de euro, joi, pentru încălcări ale concurenței în domeniul căutărilor online și în cadrul magazinului de aplicații Google Play.

Mai exact, Google a fost sancționată cu 460 de milioane de euro pentru că și-a favorizat propriile servicii în rezultatele motorului său de căutare Google Search.

O a doua amendă, de 430 de milioane de euro, a fost dispusă pe motivă că Google a împiedicat dezvoltatorii care utilizează magazinul său de aplicații, Play Store, să direcționeze clienții către alte magazine virtuale.

„Este o decizie foarte importantă”, a afirmat vicepreședinta Comisiei responsabilă cu domeniul digital, Henna Virkkunen, subliniind că aceasta vizează „asigurarea unor condiții de concurență echitabile” pentru toate întreprinderile online.