Trump redenumește AI-ul. Ce termen va folosi de acum SUA pentru inteligența artificială. „Sună mult mai bine”

Președintele american Donald Trump a declarat marți că documentele administrației SUA vor utiliza, de acum înainte, termenul de „super-inteligență” în loc de „inteligență artificială” și a reiterat afirmații anterioare conform cărora avertismentele privind inteligența artificială ar fi o farsă.

„De acum înainte, toate documentele Statelor Unite – și, sperăm, ale lumii întregi – vor fi modificate pentru a folosi termenul mult mai precis de ‘super’ în loc de ‘artificial’. Așadar, este vorba despre super-inteligență”, a spus Trump într-un discurs susținut în cadrul Adunării Generale a ONU, relatează Agerpres.

„Sună mult mai bine” decât inteligență artificială, a subliniat președintele SUA în discursul său. „Este mult mai potrivit”, a adăugat el.

În industrie, termenul de super-inteligență definește etapa în care AI va fi depășit capacitățile umane de raționalizare și de reflecție în toate domeniile. Conform opiniei generale, chiar și cele mai avansate modele sunt încă departe de acest stadiu.

Pentru președintele american, expresia „inteligență artificială” sună „ca și cum (această tehnologie) ar fi falsă”, dar AI „nu este falsă”, a argumentat el.

„Bun venit în noua lume a super-inteligenței, a SI”, a declarat Donald Trump. „Vom vedea dacă am vreo putere”, a adăugat el, referindu-se la potențiala adoptare a acestui neologism de către alte guverne.

President Trump renames AI: "From this point forward, all of United States documents and hopefully the world's will be changed to use the much more accurate term, 'super,' as opposed to 'artificial.'" pic.twitter.com/uey08uzDw1 — CSPAN (@cspan) September 22, 2026

În același timp, Trump a respins „orice încercare de a construi un proiect globalist pentru controlul inteligenței artificiale”, în contextul în care se intensifică apelurile pentru o coordonare amplă în domeniul AI.

„Nu voi frâna dezvoltarea a ceva ce va fi mai mare decât revoluția industrială”, a afirmat Trump.

Luni, lideri din peste 20 de țări, între care Canada, Germania și Australia, au pledat pentru o reglementare mai strictă a acestei tehnologii și pentru posibila creare, sub auspiciile ONU, a unui organism internațional de reglementare.